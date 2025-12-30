حظر تجوّل في اللاذقية وانتشار مكثف للأمن والجيش

أعلنت السلطات السورية فرض حظر تجوّل شامل في مدينة اللاذقية شمال غربي سوريا، يبدأ من الخامسة مساء اليوم الثلاثاء ويستمر حتى السادسة من صباح غد الأربعاء بالتوقيت المحلي، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن والجيش.

وقالت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية على حسابها بمنصة تلغرام إن قرار حظر التجول لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء.

ودعت المواطنين إلى الالتزام التام بمضمون القرار والتعاون مع الوحدات المختصة، تحت طائلة المساءلة القانونية بحق المخالفين.

ونقل "تلفزيون سوريا" اليوم عن مدير العلاقات الإعلامية في محافظة اللاذقية، نور الدين بريمو قوله إن قوات الأمن تنتشر بشكل مكثف، كما وصلت تعزيزات للجيش من ثكناته القريبة، بهدف منع أي تجاوزات جديدة وفرض الأمن والاستقرار.

وأقدم مسلحون الأحد الماضي على استهداف عناصر أمن أثناء حمايتهم مظاهرات في مدن بالساحل السوري ووسط البلاد أدت إلى سقوط 4 قتلى و108 مصابين من قوات الأمن والمدنيين في مدينة اللاذقية.

وشهدت محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب) وحماة وحمص (وسط)، الأحد الماضي، مظاهرات تطالب باعتماد النظام الفدرالي لمنطقة الساحل السوري وحق تقرير المصير، وذلك استجابة لدعوة رئيس المجلس العلوي الأعلى في سوريا والخارج غزال غزال، ومقره محافظة اللاذقية.

وكان غزال أصدر بيانا عقب هجوم الجمعة الماضية على مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحي تقطنه غالبية علوية بمحافظة حمص، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 18 آخرين، دعا فيه أنصاره إلى تنظيم مظاهرات للمطالبة بالفدرالية وبتوفير حماية دولية.

والجمعة، استهدف تفجير مسجدا بحمص، أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 18 آخرين، وأثار ذلك موجة واسعة من الإدانات والتنديد على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وسط استمرار التحقيقات لمعرفة المنفذ.

إعلان

وتبذل الحكومة السورية جهودا لضبط الأمن وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون اضطرابات أمنية، خاصة في منطقة الساحل، التي كانت معقلا لكبار ضباط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.