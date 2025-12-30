إجراءات مشددة لتأمين الخرطوم وأنباء عن مكاسب للدعم السريع بكردفان

أعلنت الحكومة السودانية عن اتخاذ إجراءات مشددة لفرض هيبة الدولة وتأمين العاصمة الخرطوم، في حين تحدثت حركة متحالفة مع الدعم السريع عن تحقيق مكاسب ميدانية في جنوب كردفان.

وكشف عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر الاثنين عن وجود أنظمة مراقبة متطورة تعمل على تأمين العاصمة الخرطوم.

جاء ذلك خلال عرض حول تهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم والمهام التي تقوم بها لجنة عليا مكلفة بهذه المهمة.

وأوضح جابر أن من أبرز مهام اللجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، علاوةً على مراجعة الوجود الأجنبي.

وأشار الفريق إبراهيم جابر إلى أن اللجنة العليا شرعت عقب التكوين في إزالة مخلفات الحرب حيث تم تجميع وترحيل نحو 7 آلاف عربة وآلية قتالية ونزع الألغام وتجميع الذخائر غير المتفجرة بواسطة القوات المسلحة.

هذا إلى جانب دفن الجثث ونقل الرفات خارج مراكز الخدمات والمناطق السكانية.

وفي إطار ضبط الأحوال الأمنية بولاية الخرطوم، أشار عضو مجلس السيادة إلى نشر وحدات أمنية وفق إجراءات مشدّدة لضبط 13 معبرا حول ولاية الخرطوم، "بالإضافة إلى نشر ارتكازات ثابتة بمختلف الطرق داخل الولاية مع تركيب منظومة مراقبة بالربط الشبكي للكاميرات.

تغيرات ميدانية

في الجانب الميداني، أعلنت الحركة الشعبية-شمال أنها سيطرت مع قوات الدعم السريع على حاميات للجيش السوداني على طريق الدلنج كادوقلي في جنوب كردفان.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أسابيع.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر الدعم السريع على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

إنسانيا، قالت الأمم المتحدة إنها أجرت تقييما أمنيا في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، في أول مهمة من نوعها منذ أن فُرض الحصار على المدينة قبل أكثر من 500 يوم.

إعلان

وقد وصفت المنسقية الأممية للشؤون الإنسانية في السودان الأوضاع في المدينة بمسرح الجريمة، في حين أفاد موظفون أمميون بنقص حاد في الإمدادات والخدمات الأساسية.

كما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى فرار قرابة 100 ألف شخص من الفاشر، منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد فرض الدعم السريع سيطرته على المدينة.

يذكر أن حرب السودان اندلعت في أبريل/نيسان 2023، بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.