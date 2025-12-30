اعتقال 110 أشخاص في تركيا في حملة على تنظيم الدولة

أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول أن قوات الشرطة التركية أوقفت اليوم الثلاثاء، 110 من المشتبه بهم بانتمائهم لتنظيم "الدولة الإسلامية"، في إطار حملة أمنية واسعة شملت إسطنبول وإقليمين آخرين، وذلك بعد يوم من مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة وستة مسلحين في اشتباك مسلح شمال غربي البلاد.

وفرضت الشرطة التركية، أمس الاثنين، حصارا استمر نحو ثماني ساعات على منزل في بلدة يالوفا الواقعة على ساحل بحر مرمرة جنوب إسطنبول، وذلك بعد نحو أسبوع من توقيف أكثر من 100 شخص يشتبه بانتمائهم للتنظيم، على خلفية اتهامات بالتخطيط لهجمات خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وأصيب ثمانية من أفراد الشرطة وعنصر أمني آخر خلال مداهمة المنزل، الذي كان واحدا من أكثر من 100 موقع استهدفتها السلطات في عمليات أمس الاثنين.

وأشار مكتب المدعي العام في إسطنبول إلى أن الشرطة نفذت اليوم 114 مداهمة في إسطنبول وإقليمين آخرين، وقبضت على 110 من أصل 115 مطلوبا، وصادرت ملفات ووثائق رقمية متنوعة.

وكثفت السلطات التركية عملياتها على المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة هذا العام.

يأتي ذلك بينما نفذت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي هجوما ضد مسلحي التنظيم في شمال غربي نيجيريا، وقالت الشرطة الأسترالية إن منفذي هجوم على احتفال بعيد الأنوار (حانوكا) في شاطئ بونداي بمدينة سيدني هذا الشهر استلهموا أفكارهم من التنظيم.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول، أعلن الجيش الأميركي أنه استهدف عشرات الأهداف التابعة لتنظيم الدولة في سوريا، ردا على هجوم استهدف عسكريين أميركيين.

وكان التنظيم قد اتهم قبل نحو عقد بالوقوف وراء سلسلة هجمات دامية في تركيا، شملت إطلاق النار على ملهى ليلي في إسطنبول واستهداف المطار الرئيسي بالمدينة، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى.