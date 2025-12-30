مناورات عسكرية صينية واسعة حول تايوان وحالة تأهب في تايبيه

ضمن مناورات عسكرية واسعة النطاق لليوم الثاني على التوالي، أطلقت الصين صواريخ باتجاه تايوان -اليوم الثلاثاء- ونشرت سفنا هجومية ‍وسفنا حربية حول الجزيرة، بينما توعدت تايبيه بالرد على ما وصفتها بـ"التصرفات الاستفزازية" التي تقوض الاستقرار الإقليمي.

وتضمنت المناورات العسكرية -التي أطلقت عليها بكين "مهمة العدالة 2025"- محاكاة لحصار كامل للموانئ والمجال الجوي التايواني، وقالت قيادة الجبهة الشرقية بالجيش الصيني إن مناورات بالذخيرة الحية ستجري حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في ⁠المجال البحري والجوي.

وقالت إن التدريبات تتركز في 5 مناطق محيطة بالجزيرة، وتهدف إلى التدرب على "حصار الموانئ والمناطق الرئيسية، والردع المتعدد الأبعاد".

في حين أجرت وحدات من القوات ​البحرية والجوية الصينية تدريبات على ضرب أهداف بحرية وجوية، إضافة إلى عمليات ‍مضادة للغواصات شمالي وجنوبي الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي.

ويُعد هذا الحدث أكبر مناورات تجريها الصين حتى الآن من حيث المساحة الإجمالية والقرب من الجزيرة، وتأتي بعد أيام من توقيع الولايات المتحدة صفقة أسلحة لتايبيه بقيمة 11.1 مليار دولار.

تايوان تتوعد بالرد

وردا على المناورات العسكرية، قال الرئيس التايواني لاي تشينغ تي ​إن المناورات الصينية "لا تتفق مع السلوك المتوقع من قوة كبرى مسؤولة"، مؤكدا أن قوات بلاده على الخطوط الأمامية متأهبة للدفاع عن الجزيرة.

وأكد الرئيس التايواني أن قوات بلاده سترد "بهدوء وحزم" لتجنب تصعيد الموقف.

كما دانت وزارة الدفاع التايوانية ما وصفتها بـ"التصرفات الاستفزازية والمتهورة" التي تقوض الاستقرار الإقليمي، مؤكدة أنها رصدت سقوط حطام صواريخ في مناطق متاخمة لسواحلها. وأعلن وزير الدفاع التايواني إطلاق "حملة اتصالات إستراتيجية شاملة" لتعزيز القدرات الدفاعية الإدراكية للمواطنين وشرح الموقف الميداني.

إعلان

وقالت وزارة الدفاع إن 130 طائرة عسكرية ‌صينية و22 سفينة تابعة للبحرية وخفر السواحل ظلت تنشط حول الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول ‌في خفر السواحل التايواني قوله إن 14 سفينة تابعة لخفر ⁠السواحل الصيني واصلت الإبحار حول المنطقة المتاخمة للجزيرة اليوم الثلاثاء، ودخل بعضها في مواجهات مع سفن الجزيرة. وأوضح أن تايوان استخدمت "تقنيات صنع الأمواج والمناورة" لإجبار السفن الصينية على التراجع.

وقد تسببت المناورات في اضطراب حركة الطيران المدني، حيث أعلنت تايبيه تأثر 11 مسارا جويا بعد إعلان بكين المنطقة "منطقة خطر مؤقت".

وفي واشنطن، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عدم قلقه من المناورات العسكرية الصينية، مستبعدا قيام بكين بغزو عسكري للجزيرة.

في المقابل، توعد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بالتصدي بقوة لما وصفها بـ"الاستفزازات المستمرة" ومبيعات الأسلحة الأميركية، مؤكدا أن مسار "توحيد الصين" لا يمكن عرقلته.