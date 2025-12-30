بكين تطالب بتوضيحات لهدم نصب تذكاري صيني في بنما

استنكرت الحكومة الصينية، أمس الاثنين، هدم النصب التذكاري عند مدخل قناة بنما الذي كان يرمز إلى الصداقة بين البلدين، مطالبة الحكومة البنمية "بكشف الحقيقة كاملة" حول عملية التدمير.

وفي سياق من الضغوط الأميركية لتقليص الوجود الصيني حول القناة، أمرت بلدية أرايخان الواقعة عند المدخل الشرقي للقناة، السبت، بهدم بوابة صينية تقليدية شُيِّدت على جسر الأميركيتين، وهو هيكل معدني ضخم يمتد فوق الممر المائي.

وبحسب بيان صادر عن البلدية، فإن النصب الصيني الذي تم بناؤه عام 2004 والذي يرمز إلى الصداقة بين البلدين، تعرض لأضرار هيكلية تشكل "خطرا".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية على منصة إكس إن "الصين تستنكر الهدم القسري الذي قامت به السلطات المحلية (…) لنصب تذكاري يشيد بمساهمات الصين في قناة بنما".

وأضاف "كان هذا النصب شاهدا ونصبا تذكاريا للصداقة القديمة بين الصين وبنما، فضلا عن المساهمة الهائلة للعمال الصينيين الذين عبروا المحيطات إلى بنما في القرن الـ19 للمشاركة في بناء (…) قناة بنما، حتى أن بعضهم دفع حياته ثمنا لذلك أثناء العمل".

وتابع "يشهد هذا النصب التذكاري أيضا على اندماج الصينيين في قلب المجتمع المحلي".

وبعدما شهدت هدم النصب، أعربت السفيرة الصينية لدى بنما شيوي شيوييوان عن أسفها قائلة إنه "يوم أسود" بالنسبة إلى 300 ألف صيني بنمي.

وأعربت عن "حزنها الشديد على الصداقة" بين البلدين، مؤكدة أن "التاريخ سيتذكر ذلك".

وقالت وزارة الخارجية الصينية "قدمت الصين احتجاجا رسميا إلى بنما (…) وطلبت أن توضح الأمر، وأن تصحح أخطاء الحكومة المحلية، وأن تعالج التبعات في أسرع وقت ممكن".

وكان رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو علّق على الواقعة، الأحد، معتبرا أنها "عمل همجي لا مبرر له" و"عمل غير عقلاني لا يغتفر" وطلب إعادة بناء النصب التذكاري فورا في موقعه الأصلي.

وفي الأشهر الأخيرة، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستعادة السيطرة على قناة بنما ذات الأهمية الإستراتيجية الكبرى، مؤكدا أنها خاضعة لسيطرة بكين، لأن شركة هاتشيسون هولدينغز التي تتخذ في هونغ كونغ مقرا تدير ميناءين في المحيط الهادي والمحيط الأطلسي بموجب امتياز.

وتُعد الولايات المتحدة والصين المستخدمين الرئيسيين للقناة التي يبلغ طولها 80 كيلومترا ويمر عبرها 5% من التجارة البحرية العالمية.

وكان الممر تحت الإدارة الأميركية بين عامَي 1914 و1999 حتى انتقل إلى إدارة بنما.