نقص حاد في المستلزمات الطبية يهدد بتوقف العمليات الجراحية في غزة

حذر الدكتور أنور الغرة، المدير الطبي لمستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من توقف إجراء العمليات الجراحية الضرورية جراء نقص المستلزمات والأدوات.

وقال الغرة للجزيرة مباشر: "نتوقع أن نقف في أي لحظة" بسبب عدم وجود الأدوات، وأضاف أن هناك لجنة من أطباء استشاريين يقومون باختيار المريض الأولى بإجراء العملية الجراحية، موضحا أن أولوية اللجنة في اختيار المريض هي الوضع الصحي.

وأشار الغرة إلى أنه تم افتتاح قسم للقسطرة في المستشفى منذ شهرين، ولكن لا يتم العمل فيه بالشكل المطلوب، نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن القسم يتعامل بشكل يومي مع 8 إلى 10 حالات، في الوقت الذي يوجد فيه تكدس كبير في المرضى بالقطاع.

وأضاف أن السبب في نقص المستلزمات الطبية يعود إلى إغلاق المعابر من قِبل الاحتلال الإسرائيلي ورفضه إدخال الأجهزة الطبية، وتحديد كميات المستلزمات التي تدخل، وكشف عن أن هناك نقصا كبيرا في الدعامات وغيرها من المستلزمات الخاصة بقسم القسطرة القلبية.

وأوضح أن الأدوات الخاصة بغرف العمليات تضررت بشدة، وتم جمعها لاختيار ما يناسب الاستخدام مرة أخرى رغم أنها ليست بالجودة المطلوبة، ويعاني الجراحون عند استخدام هذه الأدوات والآلات المتضررة.

وأوضح أنهم قاموا بالتواصل مع جميع المؤسسات المحلية والدولية لتسهيل الحصول على مواد ومستلزمات طبية، لكنّ الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال هذه المعدات، ويرفض إدخال الكثير من المواد.