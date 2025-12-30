بيانات ملاحية تكشف هوية السفينتين المستهدفتين بميناء المكلا اليمني

كشفت بيانات ملاحية حللها فريق وحدة التحقيقات الرقمية بالجزيرة (سند) عن نوعية وحمولة السفينتين اللتين خرجتا من ميناء الفجيرة بدولة الإمارات إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت شرقي اليمن، اللتين استهدف تحالف دعم الشرعية في اليمن حمولتهما فجر اليوم.

وأظهرت بيانات ملاحية من موقع "مارين ترافيك"، المتخصص في رصد وتتبع الحركة الملاحية للسفن، أن السفينة الأولى تُسمى "غرينلاند" وتحمل رقم تسجيل "8222111"، وتحمل شحنات من نوع (Ro-Ro Cargo)، وهو النوع المخصص لنقل المركبات والسيارات والمعدات الثقيلة.

أبحرت السفينة يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري من ميناء الفجيرة الإماراتي، ووصلت إلى ميناء المكلا اليمني يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأخفت بياناتها الملاحية المتعلقة بميناء الخروج، لكن تفعيل مسارها السابق كشف خط سيرها الفعلي.

وبفحص سجلات الزيارات السابقة للسفينة في الفترة من يناير/كانون الثاني 2025 إلى ديسمبر/كانون الأول الجاري، تبين عدم وجود زيارات سابقة إلى موانئ اليمن، كما تبين من فحص سجل التسجيل أن المالك المستفيد هو شركة مقرها الإمارات.

وفي السياق نفسه، رجح تحليل البيانات الملاحية أن السفينة الثانية تسمى "سوكوترا"، وتحمل رقم تسجيل "9546643"، وتحمل أنواع شحنات (Ro-Ro/Container Carrier) حاويات فقط، كما أخفت السفينة بيانات حمولتها. وأبحرت السفينة يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري من ميناء الفجيرة الإماراتي، ووصلت إلى ميناء المكلا اليمني يوم 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبفحص سجلات الزيارات السابقة للسفينة، تبين قيامها بـ4 رحلات من الموانئ الإماراتية إلى ميناء المُكلا اليمني، خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من هذا العام، كما تبين من فحص سجل التسجيل أن المالك المستفيد هو الشركة ذاتها المالكة للسفينة الأولى.

وكان التحالف العربي قد أعلن عن عملية عسكرية "محدودة" عبر استهداف أسلحة وعربات قتالية بميناء المكلا في محافظة حضرموت، وصلت على متن سفينتين قادمتين من الإمارات، وذلك بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي "الانفصالي" على مناطق واسعة في المحافظة.