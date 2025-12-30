أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، تدشين حساب رسمي جديد للمتحدث الرسمي باسمها عبر منصة إكس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن قيادة التحالف إعلانها إطلاق حساب جديد لمتحدثه اللواء الركن تركي المالكي على منصة إكس.

ولفتت قيادة التحالف إلى أن هذا الحساب الجديد سيكون القناة الرسمية المعتمدة لنشر البيانات والتوضيحات الرسمية وإبراز جهود التحالف.

ودشن الحساب نشاطه على منصة إكس بكتابة "بسم الله وعلى بركة الله".

وخلال الساعات الثلاث الأولى من كتابتها، حصلت التدوينة على 8 ملايين مشاهدة و12 ألف مشاركة و30 ألف إعجاب.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية فجر اليوم شنه قصفا جويا على أسلحة وعربات قتالية وصلت إلى ميناء المكلا الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين.

وضمن التطورات المتسارعة للحادث، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشتركة مع الإمارات، ضمن قرار نص على خروج كافة قواتها من اليمن خلال 24 ساعة.

بينما اتهمت وزارة الخارجية السعودية، عبر بيان، الإمارات بدفع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن.

خط أحمر

وشددت السعودية على أن أمنها الوطني خط أحمر وأنها ستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة أي تهديد يتعرض له، خاصة على حدودها الجنوبية.

لكن وزارة الخارجية الإماراتية نفت ما قالت إنها "ادعاءات" بشأن توجيهها طرفا يمنيا لتنفيذ عمليات عسكرية تمس أمن السعودية، مشددة على حرصها على أمن المملكة.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية "إنهاء مهام ما تبقى من فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن".

لكن السعودية عادت وطالبت الإمارات بالانسحاب من اليمن خلال 24 ساعة، وذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء.

إعلان

وقال مجلس الوزراء السعودي إن التصعيد الأخير في اليمن لا ينسجم مع الوعود التي تلقتها المملكة من دولة الإمارات.

ومنذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري تسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة، اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن، وترفض دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.

وثمة رفض يمني وإقليمي ودولي واسع لدعوات المجلس إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله.