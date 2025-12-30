الائتلاف الحاكم في كوت ديفوار يحقق أغلبية مريحة في الانتخابات التشريعية

أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في كوت ديفوار أن ائتلاف التجمع من أجل الديمقراطية والسلام الحاكم، تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 ديسمبر/كانون الأول، بحصوله على 197 مقعدا من أصل 255 في الجمعية الوطنية. وقال رئيس المفوضية، إبراهيم كوليبالي كويبير، إن هذه النتائج تمنح الائتلاف أغلبية مريحة مقارنة بانتخابات 2021، حيث كان قد حصل على 137 مقعدا فقط، مما يعكس تقدما ملحوظا في حضوره داخل البرلمان.

وقد بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 35.04% فقط، إذ بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية أكثر من 8,5 ملايين ناخب، في حين لم يتجاوز عدد المصوتين 3 ملايين. وسجلت المفوضية 68 ألفا و525 بطاقة ملغاة، و29 ألفا و578 بطاقة بيضاء، في حين بلغ عدد الأصوات المعبر عنها نحو 2,94 مليون. وكشفت هذه الأرقام عن عزوف كبير لدى الناخبين، مما يثير تساؤلات حول مستوى الثقة في العملية السياسية.

الطعون والآجال القانونية

وأوضح رئيس المفوضية أن أمام المرشحين مهلة 5 أيام لتقديم الطعون بشأن النتائج المعلنة، قبل أن تصبح نهائية. وتتيح هذه الفترة القانونية للأحزاب والمرشحين فرصة مراجعة النتائج وتقديم اعتراضاتهم أمام الجهات المختصة، بما يضمن تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية.

كما أكدت المفوضية أن العملية الانتخابية جرت في أجواء هادئة، دون تسجيل حوادث كبيرة، بخلاف ما شهدته البلاد خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي اتسمت بتوترات وأحداث عنف.