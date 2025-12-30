الإمارات: بيان السعودية بشأن أحداث اليمن يتضمن "مغالطات جوهرية"

عبرت الإمارات اليوم الثلاثاء عن "أسفها" لما ورد في بيان الخارجية السعودية الصادر اليوم بشأن الأحداث الأخيرة في اليمن، مؤكدة أنه يتضمن "مغالطات جوهرية".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية -في بيانها- "الإمارات تعرب عن أسفها لما ورد في بيان السعودية الشقيقة وما تضمنه من مغالطات جوهرية.. وترفض رفضا قاطعا الزج باسم الإمارات في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية".

كما عبر البيان عن "استهجان" ما وصفها بالادعاءات بشأن توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن السعودية.

وأضاف "نؤكد حرصنا على أمن واستقرار السعودية الشقيقة واحترامنا الكامل لسيادتها وأمنها الوطني".

وشدد البيان على أن موقف الإمارات منذ بداية الأحداث في حضرموت والمهرة كان "العمل على احتواء الموقف ودعم التهدئة".

وذكر بأن الوجود الإماراتي في اليمن جاء بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية، مؤكدا أن "التعامل مع التطورات الأخيرة يجب أن يتم بمسؤولية لمنع التصعيد وعلى أساس الوقائع الموثوقة".

موقف السعودية

وكان بيان صادر عن الخارجية السعودية قد أكد في وقت سابق اليوم أن الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات في اليمن "بالغة الخطورة"، مشددا على أهمية استجابة أبوظبي لطلب اليمن خروج قواتها العسكرية من أراضيه خلال 24 ساعة.

وأكد البيان أن الخطوات الإماراتية في اليمن "لا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية"، معبرا عن أسف الرياض "لضغط الإمارات على المجلس الانتقالي الجنوبي للقيام بعمليات في حضرموت والمهرة".

وأشار إلى أن السعودية "ملتزمة بأمن اليمن واستقراره وسيادته والدعم الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي".

وشدد على أهمية إيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن، معتبرا أن أي مساس أو تهديد لأمن السعودية "خط أحمر لن نتردد في اتخاذ كل ما يلزم لمواجهته".

وجدد البيان السعودي التأكيد على أن القضية الجنوبية "عادلة وأن السبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر طاولة الحوار"، معبرا عن أمل الرياض في أن تتخذ الإمارات "الخطوات المأمولة" للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين.

يشار إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي كان قد طالب في وقت سابق اليوم كل القوات الإماراتية بالخروج من جميع الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، مؤكدا إعلان حالة الطوارئ في كل أراضي الجمهورية بدءا من اليوم ولمدة 90 يوما، في حين قصف تحالف دعم الشرعية في اليمن أسلحة وعربات قتالية بميناء المكلا في محافظة حضرموت بعد وصولها على متن سفينتين قادمتين من الفجيرة.

والسبت، أعلن التحالف -في بيان- أنه قرر التحرك عسكريا ضد انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت شرقي البلاد، استجابة لطلب من رئيس المجلس الرئاسي اليمني.

وكانت قوات "الانتقالي الجنوبي" الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، نفذت تحركات عسكرية مفاجئة أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت على إثرها السيطرة على حضرموت والمهرة، قبل أن تؤكد رفضها دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.