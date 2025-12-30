الأمن السوري يلقي القبض على أحد المتورطين بأحداث مارس في الساحل

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس الاثنين، القبض على ذو الفقار محمود ديب، أحد فلول النظام المخلوع، المتورط بجرائم واعتداءات على الأمن بمنطقة الساحل خلال مارس/آذار الماضي.

وقالت الوزارة -في بيان على منصة تلغرام- إن الأمن الداخلي في منطقة جبلة بريف اللاذقية "ألقى القبض على المجرم ذو الفقار محمود ديب، وذلك خلال عملية أمنية نوعية نُفِّذت بدقة عالية في قرية بعبدة بريف جبلة".

وأضافت أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط ديب في الاعتداءات التي "استهدفت مواقع الجيش والأمن الداخلي في الساحل بتاريخ 6 آذار(مارس)، فضلا عن ضلوعه في ارتكاب جرائم تمثيل بجثامين الشهداء الذين ارتقوا خلال تلك الاعتداءات".

وشددت على أن العدالة ستأخذ مجراها بحق المجرمين، وأن الأجهزة الأمنية ستواصل عملها بلا هوادة حتى اجتثاث كل بؤر الإرهاب.

وفي مارس/آذار، شهدت مناطق الساحل السوري أحداثا دامية على مدار أيام، وشن مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن.

وتعمل الإدارة السورية على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول نظام بشار الأسد المخلوع (2000-2024) الذين يثيرون اضطرابات أمنية.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971-2000).