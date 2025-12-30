إيران تصنف البحرية الكندية "منظمة إرهابية"

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إنها صنفت القوات البحرية الكندية "تنظيما إرهابيا"، في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أن "هذه الخطوة جاءت انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل"، وردا على إدراج كندا للحرس الثوري الإيراني ضمن "قوائم الإرهاب" في يونيو/حزيران 2024.

وأوضح البيان أن الحرس الثوري أحد المكونات الأساسية للقوات المسلحة الإيرانية، معتبرا أن تصنيفه من جانب كندا على "قوائم الإرهاب مخالفة للقانون الدولي"، على حد وصف البيان.

وفي 19 يونيو/حزيران 2024، أعلن وزير السلامة العامة الكندي دومينيك لوبلان، إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة "التنظيمات الإرهابية".

اتهامات غربية

واتهمت مجموعة السبع (أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا واليابان)، في سبتمبر/أيلول الماضي الاستخبارات الإيرانية بأنها "حاولت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ عمليات خطف ومضايقة بل حتى اغتيال معارضين سياسيين في مناطق مختلفة من العالم، في انتهاك لسيادة الدول".

وأصدرت المجموعة بيانا، ندد بما قالت إنها أنشطة إيرانية شملت "محاولات للحصول على معلومات شخصية عن صحفيين وكشفها، وجهودا لبث الانقسام داخل المجتمعات وترهيب الجاليات اليهودية".

وفي أغسطس/آب الماضي، اتهمت دول غربية إيران بانتهاج سياسة "اغتيالات وعمليات خطف" في أوروبا وأميركا الشمالية، وهو ما نفته إيران وقالت إنها اتهامات بلا أساس.