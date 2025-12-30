إسرائيل هيوم: ترامب يعلن خطة اليوم التالي في غزة 15 يناير

أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيعلن في 15 يناير/كانون الثاني المقبل خطته لما يعرف بـ"اليوم التالي" في قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء، إن ترامب أبلغ نتنياهو أنه في 15 يناير/كانون الثاني 2026، سيكشف النقاب عن خطته اللاحقة لغزة، وتتضمن إنشاء هيئة إشراف دولية من المرجح أن يرأسها.

وذكرت أن ترامب قال خلال الاجتماع بنتنياهو في فلوريدا، إن الكيان المدني الحاكم (لغزة) سيُشكّل في الأسابيع المقبلة، وسيستعد لتولي زمام الأمور من حماس.

والأحد، وصل نتنياهو إلى ولاية فلوريدا الأميركية في زيارة أعلن مكتبه أنها تستمر 5 أيام.

ومساء الاثنين، استقبله ترامب في منتجع مارالاغو في فلوريدا، بعد وقت قصير من اجتماع نتنياهو بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو رفقة مستشاري ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة للسلام ووقف الحرب بغزة تتألف من 20 بندا، منها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، وانسحاب إسرائيل من القطاع وتشكيل حكومة تكنوقراط ونشر قوة استقرار دولية.

ونقلت "إسرائيل هيوم" عن مسؤولين دبلوماسيين لم تسمهم، أن نتنياهو لم يبد أي اعتراض على تصريحات الرئيس الأميركي.

وأشارت إلى أن مسؤولا دبلوماسيا آخر، لم تذكره، شدد على أن الأمر لم يُطرح كمقترح، بل كمرسوم رئاسي لا يملك نتنياهو سلطة الاعتراض عليه.

ولم يصدر تعليق من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن ما أوردته الصحيفة العبرية.

وخلال الأيام الماضية، قالت وسائل إعلام عبرية إنه من المقرر أن تتركز نقاشات نتنياهو وترامب على المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى قضايا إيران وسوريا ولبنان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن ترامب قد لا يضع مسألة إعادة جثمان الشرطي الإسرائيلي المحتجز بغزة ران غوئيلي شرطا للانتقال للمرحلة الثانية.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها جثة الأسير الأخير بغزة غوئيلي، بينما تؤكد حماس أن الأمر قد يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل بغزة.

والأربعاء، أفادت القناة 12 العبرية الخاصة، أن واشنطن أبلغت إسرائيل والوسطاء أن المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار بغزة ستبدأ مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في وقت خرقت إسرائيل بعض بنوده وماطلت في الانتقال إلى المرحلة الثانية منه متذرعة ببقاء جندي لها في الأسر بغزة، رغم أن الفصائل الفلسطينية تواصل عمليات البحث عنه وسط الدمار الهائل الذي خلفته الإبادة الإسرائيلية.

وكان المفترض أن يُنهي الاتفاق إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب على مدى عامين بدءا من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، لكن إسرائيل تواصل حتى اليوم خروقاتها وحصارها الخانق على القطاع.