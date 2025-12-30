"أجمل من لوحات دافنشي وسيمفونيات بيتهوفن".. مقصيات الكعبي تلهب مواقع التواصل

في مباراتين بكأس أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، يقدم المغربي أيوب الكعبي نفسه كعارض للمتعة الكروية في مسرح البطولة القارية الأقوى على صعيد المنتخبات.

واستطاع النجم المغربي وهداف فريق أولمبياكوس اليوناني تسجيل 3 أهداف حتى الآن وتقاسم المركز الأول في قائمة هدافي البطولة مع زميله إبراهيم دياز ورياض محرز قائد منتخب الجزائر.

وبدأ المغرب مشواره بفوز بهدفين دون رد في المباراة الافتتاحية ضد جزر القمر، ثم تعادل مع منتخب مالي (1-1)، لينتفض أصحاب الأرض في المباراة الأخيرة بدور المجموعات ويسحقون زامبيا بثلاثية نظيفة ويتصدرون المجموعة بـ7 نقاط ومن دون خسارة ويعبرون لثمن النهائي.

وجاءت أهداف الكعبي الثلاثة في المباراة الافتتاحية بمقصية رائعة في المباراة الافتتاحية، ثم سجل هدفين بينهما مقصية أخرى في الفوز على زامبيا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هاتين المقصيتين وألهبتا حماستهم ووصفوا الكعبي بأنه "صاحب الأهداف الخيالية وكل هدف أجمل من الثاني".

وظفر الكعبي بجائزة أفضل لاعب في مباراة زامبيا بعد تسجيله هدفين.

وتحولت المقصيات إلى "ماركة مسجلة" باسم الكعبي الذي سجل 10 أهداف في 10 مباريات بكأس أمم أفريقيا، وهذه المقصية هي الثالثة في 2025 مع المغرب.

ويقول "يزيد" على منصة "إكس" عن هدف النجم المغرب "احترم عقولنا يا أيوب كل أهدافه خيالية".

ويعتبر "عبد الله هارون" أن "الكعبي لاعب رائع وموهوب والأندية تتسابق للتعاقد معه وخاصة أرسنال الإنجليزي وروما" ويضيف أنه مهاجم خارق سجل 17 هدفا في 16 مباراة.

وأشار المغرد "سام دييغو" إلى نقطة أخرى في الهدف بعيدة عن كرة القدم وهي "التوافق الذهني والعضلي والعصبي وهو قليل ما تجده في اللاعبين".

ونشر المغرد "ماهر مازاهي" مقطع فيديو "مذهلا" مدته نحو 4 دقائق يلخص أهداف الكعبي من مقصيات سجلها مع منتخب بلاده والأندية التي لعب لها.

واعتبر الصحفي الرياضي محمد الكعبي أن الكعبي يقدم "بطولة خيالية" بتسجيله هدفين من الأجمل في البطولة.

ووصف المغرد "حيدر" أيوب الكعبي بأنه "أيوب المقص" في إشارة للأهداف الكثيرة من مقصيات التي يسجلها.

ورجع المغرد "محمد علوش القلقمي الإدريسي" إلى عام 1998 وقارن مقصية الكعبي بهدف "العملاق مصطفى حاجي".

ويتوقع حساب "كرة الكويت" أن "جميع الأهداف المرشحة لجائزة أجمل هدف بالعالم بالموسم الحالي (بوشكاش) ستكون للاعبين منتخب المغرب".

ووصف المغرد "عمر" أيوب الكعبي بأنه "ظاهرة" بعد تسجيله الهدف الثالث لمنتخب بلاده بمرمى زامبيا.

وعلى طريقة الممثل المصري الراحل علاء ولي الدين، يغرد "محمد ربيع" أنه "كابتن هو كله مقصيات ما فيش أهداف عادية أبدا".

ونشر حساب "بو فهد" الجوائز الفردية والألقاب التي ظفر بها أيوب الكعبي خلال مسيرته في الملاعب حتى الآن.

وكتب حساب "365 سكورس عربية" أن "هدف الكعبي أجمل من لوحات دافنشي وأعظم من سيمفونيات بيتهوفن".

وتجاوز المغرد "ميكي" كرة القدم ووصل إلى الشعر ولـ"كعب بن زهير" أحد فطاحل الشعر في الجاهلية واعتبر أن "هناك شبها كبيرا في موهبة أيوب الحفيد وجده الأكبر ابن زهير".