وفد سعودي يصل حضرموت وإعلان اتفاق تهدئة

أُعلن في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاق تهدئة برعاية لجنة وساطة حضرمية وإشراف وفد من "اللجنة الخاصة" السعودية في أعقاب التطورات التي شهدتها المحافظة لاسيما مناطق الوادي شرقي اليمن.

وأفاد بيان من "حلف قبائل حضرموت" بقيادة عمرو بن حبريش، بالتوصل إلى اتفاق مع قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ سالم الخنبشي وبحضور وفد سعودي، مؤكدا الاستعداد للبدء في خطوات التنفيذ بموجب ما نصت عليه بنود الاتفاق الموقع من الطرفين.

ويقضي الاتفاق بوقف فوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي، واستمرار الهدنة إلى حين استكمال عمل لجنة الوساطة والتوصل إلى تسوية شاملة، مع انسحاب قوات حلف القبائل (حماية حضرموت) إلى مسافة لا تقل عن كيلومتر واحد من محيط شركات النفط في المسيلة، وإعادة تموضع قوات حماية الشركات إلى مواقعها السابقة وعودة موظفي شركة "بترو مسيلة" إلى أعمالهم.

كما ينص الاتفاق على انسحاب "قوات النخبة" إلى مسافة 3 كيلومترات من مواقعها الحالية عند استكمال الاتفاق، ومنع أي تعزيزات عسكرية للطرفين خلال تنفيذ بنوده، وعقد لقاء قريب بين المحافظ الخنبشي والشيخ بن حبريش.

ويتضمن الاتفاق دمج أفراد وضباط قوات "حماية حضرموت" في قوات حماية الشركات النفطية، على أن يتولى العميد أحمد المعاري قيادة القوة الموحّدة، "مع بقاء بن حبريش في موقعه في الكامب بحراسته الشخصية، والتزام الطرفين بتنفيذ بنود الاتفاق تحت إشراف لجنة الوساطة".

وفد سعودي

وكان وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، قال اليوم الأربعاء، إن وفدا سعوديا وصل إلى محافظة حضرموت شرقي اليمن، في ظل التطورات والتوترات العسكرية التي تشهدها المحافظة.

وأوضح الإرياني، عبر حسابه على منصة إكس، أن الوفد السعودي الذي يرأسه محمد القحطاني يجري الزيارة في "إطار الحرص الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية على دعم الأمن والاستقرار في اليمن، وتعزيز مصالح أبناء حضرموت".

وأضاف الوزير اليمني أن الوفد باشر مهامه بعقد اجتماع موسع ظهر اليوم في مقر السلطة المحلية بمدينة المكلا، بحضور محافظ حضرموت وممثلي المكونات الحضرمية، بهدف ما سماه "توحيد الرؤى، وتعزيز جهود التهدئة، ومناقشة الملفات الأمنية والإدارية لضمان استقرار المحافظة".

ويأتي ذلك بعد يوم من التطورات العسكرية والأمنية في حضرموت، مع إعلان قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تقدّمها في وادي حضرموت وسيطرتها على مدينة سيئون وعدد من المناطق المحيطة بها، ومناطق الوادي بما في ذلك مقر المنطقة العسكرية الأولى ومطار سيئون والقصر الجمهوري، بعد اشتباكات محدودة.

وسبق ذلك تصاعد التوتر إثر حشد المجلس الانتقالي قواته نحو مناطق حضرموت الوادي، مع انتشار قوات (حماية حضرموت) التابعة لبن حبريش قرب منشآت شركة (بترو مسيلة) واتهام قيادة المنطقة العسكرية الثانية لها بالاعتداء على مواقع قوات حماية الشركات.