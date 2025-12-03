أخبار|الكاميرون

أسرة المعارض الكاميروني إيكاني ترفض التشريح وتطالب بتحقيق مستقل

Anicet Ekane (C), politician and president of the MANIDEM party, greets the crowd on September 24, 2025 at a rally for candidate Issa Bakary Tchiroma (non seen), whom he is supporting in the October 12, presidential election.
المعارض السياسي الكاميروني أنيسيت إيكاني بين أنصاره (الفرنسية)
Published On 3/12/2025
آخر تحديث: 11:10 (توقيت مكة)

رفضت أسرة المعارض الكاميروني أنيسيت إيكاني -أمس الثلاثاء- قرار السلطات إجراء تشريح للجثة، معتبرة أن الخطوة اتُّخذت "بتسرع" ومن دون التشاور معها.

وأوضح محامي الأسرة هيبوليت ميلي أن "الوفاة سُجلت أمس، لكن إطار التحقيق لم يُحدد بعد، وهذه العجلة تثير قلقنا"، مشددا على أن العائلة تطالب بـ"تشريح مستقل وموثوق" لكشف ملابسات الوفاة.

وجاء هذا الموقف في وقت تتصاعد فيه الدعوات الداخلية والخارجية لإجراء تحقيق شفاف بشأن ظروف وفاة إيكاني في أثناء احتجازه في مقر الأمانة العامة للدفاع بالعاصمة ياوندي، وسط انتقادات متزايدة لأوضاع حقوق الإنسان وضغوط دولية على السلطات الكاميرونية.

Members of the Rapid Intervention Battalion (Bataillon d'Intervention Rapide, BIR), an elite military force and an army combat unit of the Cameroonian Armed Forces line up ahead of the May 20th parade marking the 51st celebration of Unity Day in Yaounde on May 20, 2023. The National Day of Cameroon, also known as Unity Day, celebrates the national referendum held on May 20, 1972, in which Cameroonians voted for a unitary state as opposed to the existing federal state. (Photo by AFP)
قوات الشرطة والدرك الكاميرونية متهمة بانتهاج أساليب التعذيب ضد المعتقلين في السجون (الصحافة الفرنسية)

وكان إيكاني، أحد أبرز وجوه المعارضة الكاميرونية، قد اعتُقل في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على خلفية الأزمة التي أعقبت الانتخابات الأخيرة، وظل محتجزا منذ ذلك الحين في مقر الأمانة العامة للدفاع.

وقد أثارت وفاته داخل السجن موجة صدمة وجدلا واسعا في البلاد، وسط دعوات متزايدة للتحقيق في ظروف الاعتقال والمعاملة داخل مراكز الاحتجاز.

موقف الاتحاد الأوروبي وفرنسا

وأصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأول من ديسمبر/كانون الأول بيانا أعربت فيه عن "الأسف والقلق" إزاء وفاة المعارض أنيسيت إيكاني، مطالبة السلطات بتوضيح ملابسات الحادث وضمان احترام الحقوق الأساسية للمعتقلين.

تصميم خاص خريطة الكاميرون

وقد انضمت فرنسا إلى هذا الموقف، مما يعكس اتساع الضغوط الدولية على ياوندي وسط تصاعد الانتقادات لأوضاع حقوق الإنسان.

وتثير وفاة إيكاني، المعروف بصلابة مواقفه السياسية، مزيدا من التوتر في المشهد الكاميروني، حيث تتداخل الأزمة الانتخابية مع الضغوط الخارجية والمطالب الداخلية بوقف ما تصفه المعارضة بـ"الانتهاكات الممنهجة".

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأفريقية + الصحافة الفرنسية

