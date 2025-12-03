مصر تقدم جديد أسلحتها في "إيديكس 2025"

كشفت مصر، أمس الثلاثاء، عن أسلحة جديدة ومطورة تعزز بها قدراتها العسكرية، بسباق التسليح الذي تشهده المنطقة في ظل توترات عديدة.

وعرضت تلك المنتجات العسكرية -التي من بينها طائرة مسيرة باسم "جبار 200"- في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" المقام في القاهرة، والذي انطلق أول أمس ويختتم الخميس، وفق بيانات مصرية رسمية.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري محمد مصطفى -في مؤتمر صحفي أمس- إن تلك المنتجات العسكرية التي تعرض لأول مرة "تساهم في امتلاك القدرة لحفظ السلام".

ووفق بيان للوزارة ومعلومات رسمية، وما جاء في مؤتمر الوزير، فإن تلك الأسلحة الجديدة والمطورة هي كالتالي:

أولا: منتجات عسكرية جديدة

مُسيرة جبار 200

أفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ) بأنه تم تطوير هذه النسخة من المسيرات بهدف "منحها القدرة على تنفيذ مهام تدريبية ممتدة، مع قابلية تشغيل تتناسب مع العمليات المكثفة والمتكررة".

وتتميز الطائرة بـ"قدرتها على التحليق المتواصل لمدة 14 ساعة، وسرعة تصل إلى 200 كيلومتر/ساعة" حسب المصدر ذاته.

وحسب "أ ش أ" يعتمد تصميم "جبار-200" على "هيكل خفيف، مع وزن إقلاع أقصى يبلغ 200 كيلوغرام مما يمنحها مستوى أعلى من المناورة والاستجابة الفورية".

طائرة جبار 150

وهي مسيّرة هجومية تحمل من 40 إلى 50 كيلوغراما من المتفجرات، وتعمل بالتوجيه عبر نظام "جي بي إس" (GPS) وتُعد من فئة المسيّرات الانتحارية، بحسب ما نقلته "أ ش أ".

راجمة الصواريخ الموجهة المجنزرة "ردع 300"

وتتميز بأنها راجمة متعددة الأعيرة تقوم بإطلاق الأعيرة المختلفة، وتهاجم أهدافا على مسافات حتى مدى 300 كيلومتر، وتعمل في الطرق الممهدة وغير الممهدة وتسير بسرعة 40 كيلومترا/ساعة، بحسب ما كشفه وزير الدولة للإنتاج الحربي بمؤتمره الصحفي.

مركبة الإصلاح والنجدة "سينا 806"

وتعد من أحدث منتجات شركات الإنتاج الحربي، وتم تصنيعها بأياد مصرية بنسبة 100%، وتعمل مع تشكيلات المركبات المدرعة وفقا للوزير المصري.

وهذه المركبة مزودة بونش رفع حمولة حتى طنين وونش سحب لنجدة المركبات العاطلة بقدرة 15 طنا، ويمكن مضاعفتها حتى 30 طنا، وفقا الوزير.

ثانيا: منتجات عسكرية مطورة

مدفع مضاد للطائرات

ويتميز بأنه ذو معدل نيران عال، وقدرة على رمي 1600 طلقة/الدقيقة لمدى أكثر من كيلومترين على الهدف الأرضي، وأكثر من 2.5 كيلومتر على الهدف الجوي.

وكشف وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال المؤتمر الصحفي أنه "تم لأول مرة تجهيز مركبة خفيفة رباعية الدفع بالمدفع الثنائي 23 مليمترا المضاد للطائرات بعد تطويره بتقليل الارتداد، واستخدامه مع الأهداف الأرضية والجوية، وتحميله على عربة خفيفة.

الصلب المدرع المطور

يدخل في إنتاج الدبابات والمدرعات القتالية، وقد أنتجته وزارة الإنتاج الحربي حتى سُمك 30 مليمترا بعدما كان حتى 15 مليمترا، وعرض حتى 240 سنتيمترا بعدما كان حتى 150 سنتيمترا، حسب الوزير مصطفى.

تطوير راجمة "رعد 200"

خضعت هذه الراجمة لتعديل على نظام التحكم بالقاذف ليكون هيدروليكيا بدلا من نظام التحكم الكهربي.

ثالثا: منتجات عسكرية عبر شراكة

منظومة هاوتزر 155 مليمترا عيار 52

وتعد من أحدث منظومات المدفعية عالميا، بحسب مصطفى الذي قال إن الوزارة تعمل على الانتهاء من إقامة خط الإنتاج الجاري تجهيزه داخل أحد مصانع الإنتاج الحربي بماكينات تشغيل المنظومة، مضيفًا أنه تم تصنيع الذخيرة 155 مليمترا الخاصة بالمدفع "كيه-9" (K-9) داخل مصانع الإنتاج الحربي.

وأول أمس الاثنين، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة الدورة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025".

وتستمر الفعاليات في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية حتى 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمشاركة وحضور وفود لأكثر من 100 دولة. ويشارك فيها كبار العارضين والشركات العالمية بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية إقليميا ودوليا.

ويستقبل المعرض وفودا رسمية من أكثر من 100 دولة، ونحو 45 ألف زائر متخصص.