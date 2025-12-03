مسيّرة إسرائيلية تقصف منطقة قرب بلدة بيت جن السورية

قصفت مسيّرة إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء إحدى المناطق القريبة من بلدة بيت جن في محافظة ريف دمشق جنوبي سوريا، وذلك في ظل تجاهل إسرائيلي لمساعي التهدئة الأميركية التي يعمل عليها الرئيس دونالد ترامب بين تل أبيب ودمشق.

وأفادت قناة الإخبارية السورية (رسمية) بأن "مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة جنوب تلة باط الوردة قرب بلدة بيت جن بريف دمشق".

ويوم الجمعة الماضي، توغلت دورية إسرائيلية في بلدة بيت جن، مما أدى إلى وقوع اشتباك مسلح مع الأهالي أسفر عن إصابة 6 عسكريين إسرائيليين، بينهم 3 ضباط.

وعقب ذلك ارتكبت إسرائيل مجزرة انتقاما من أهالي البلدة الذين حاولوا الدفاع عن أرضهم عبر عدوان جوي أسفر عن مقتل 13 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 25 آخرين.

وفي مسعى للتهدئة بين الجانبين طالب الرئيس ترامب -في تدوينة عبر منصته تروث سوشيال- الاثنين الماضي إسرائيل بالمحافظة على "حوار قوي وحقيقي" مع دمشق، وضمان عدم حدوث "أي شيء من شأنه أن يتعارض مع تطور سوريا إلى دولة مزدهرة".

وفي الأشهر الماضية عُقدت لقاءات إسرائيلية سورية، في مسعى للتوصل إلى ترتيبات أمنية تضمن انسحاب تل أبيب من المنطقة السورية العازلة التي احتلتها في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب فإن إسرائيل تواصل تنفيذ توغلات برية وغارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر للجيش السوري.