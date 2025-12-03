5 شهداء بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على خيام نازحين بخان يونس

أفاد مستشفى الكويت التخصصي في غزة باستشهاد 5 أشخاص، بينهم طفلان في قصف من مسيّرات إسرائيلية على خيام نازحين في مواصي خان يونس.

وقال مراسل الجزيرة إن مسيّرات إسرائيلية شنت 4 غارات غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الغارات على خان يونس تأتي في أعقاب حادثة رفح، التي أصيب فيها 4 جنود من لواء غولاني وفرقة غزة، جروح أحدهم خطيرة، في اشتباكات مع مقاومين في رفح جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الإصابات في لواء غولاني وفرقة غزة وقعت في مواجهات مع مسلحين خرجوا من نفق في شرق رفح.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصدر، بأن جنود الاحتلال قتلوا مسلحَين اثنين، في حين ثبّت الثالث عبوة على مدرعة ثم عاد إلى النفق، موضحة أن خلية من 3 مسلحين خرجت من نفق في رفح، وأطلقت صاروخا مضادا للدروع نحو جيش الاحتلال.