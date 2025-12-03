قطر الخيرية تحفر 73 بئرا لدعم المجتمعات المتضررة من الجفاف بالصومال

نفذت جمعية قطر الخيرية حزمة من المشاريع المائية التي تضمنت حفر 73 بئرا سطحية في عدد من الأقاليم الصومالية، في إطار جهودها المستمرة لدعم المجتمعات المتضررة من الجفاف وتحسين وصولها إلى مصادر مياه آمنة.

وقالت قطر الخيرية في بيان إن "إقليم هيران حصل على الحصة الأكبر بـ28 بئرا، تلاه إقليم بكول بـ20 بئرا، ثم إقليم باي بـ15 بئرا، فيما شهد إقليم جذو تنفيذ 10 آبار" مؤكدة أن هذه الآبار تخدم أكثر من 36 ألف شخص من سكان المناطق الريفية والنازحين في المناطق شديدة الاحتياج.

وأضاف مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال عبد الفتاح آدم معلم، أن هذه المشاريع تأتي ضمن أولويات العمل الإنساني لقطر الخيرية، لافتا إلى أن توفير المياه يُعد مدخلا أساسيا لتحسين الصحة العامة ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

تجدر الإشارة أن قطر الخيرية نفذت خلال العام الماضي 78 مشروعا للمياه، استفاد منها أكثر من 140 ألف شخص، ضمن جهودها لدعم القطاعات الحيوية بالصومال وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الأشد احتياجا.

ويواجه الصومال منذ سنوات أزمات متفاقمة، أبرزها الجفاف المتكرر والمجاعة التي أتت على الأخضر واليابس، ما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من المواشي نتيجة نقص المياه والعشب.

وتقدر أعداد المتضررين من هذه الأزمات في البلاد، وفق مركز "رصد" الصومالي (أهلي)، بحوالي 3.9 ملايين شخص في عام 2023.