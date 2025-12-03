أخبار

عاجل | سرايا القدس: عثرنا على جثة أحد أسرى العدو خلال عمليات البحث شمال قطاع غزة

عناصر من حماس والصليب الأحمر وطاقم مصري خلال عملية بحث عن جثة أسير إسرائيلي في شمال غزة (الفرنسية)
Published On 3/12/2025
آخر تحديث: 14:10 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

