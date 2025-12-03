أخبار|لبنان

نتنياهو يرسل مبعوثا للقاء مسؤولين حكوميين لبنانيين

epa12516451 Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a plenary session at the Knesset, the Israeli parliament in Jerusalem, 10 November 2025. The session has been initiated by the opposition demanding the establishment of a state inquiry conference to investigate the 07 October 2023 massacre. EPA/ABIR SULTAN
مكتب لبنان تحدث عن محاولة أولى لترسيخ أسس العلاقات الاقتصادية مع لبنان (الأوروبية)
Published On 3/12/2025
آخر تحديث: 12:05 (توقيت مكة)

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو أمر بإرسال وفد إسرائيلي للقاء مع مسؤولين حكوميين لبنانيين.

وأكد الديوان -في منشور عبر منصة "إكس"- أن نتنياهو كلف القائم بأعمال مدير مجلس الأمن القومي بإرسال مبعوث نيابة عنه، وأوضح أن اللقاء بمسؤولين لبنانيين سيكون "محاولة أولى لترسيخ أسس العلاقات الاقتصادية بين الطرفين".

وشنت إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان، تحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا.

وأبرم الطرفان اتفاقا لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، غير أن إسرائيل خرقت الاتفاق مرارا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

المصدر: الجزيرة

