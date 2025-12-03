نتنياهو يرسل مبعوثا للقاء مسؤولين حكوميين لبنانيين

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو أمر بإرسال وفد إسرائيلي للقاء مع مسؤولين حكوميين لبنانيين.

وأكد الديوان -في منشور عبر منصة "إكس"- أن نتنياهو كلف القائم بأعمال مدير مجلس الأمن القومي بإرسال مبعوث نيابة عنه، وأوضح أن اللقاء بمسؤولين لبنانيين سيكون "محاولة أولى لترسيخ أسس العلاقات الاقتصادية بين الطرفين".

وشنت إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان، تحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا.

وأبرم الطرفان اتفاقا لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، غير أن إسرائيل خرقت الاتفاق مرارا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.