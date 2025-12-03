نتنياهو يرسل مبعوثا للقاء مسؤولين حكوميين لبنانيين

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو أمر بإرسال وفد إسرائيلي للقاء مع مسؤولين حكوميين لبنانيين.

وأكد الديوان في منشور عبر منصة "إكس" أن نتنياهو كلف القائم بأعمال مدير مجلس الأمن القومي بإرسال مبعوث نيابة عنه، وأوضح أن اللقاء بمسؤولين لبنانيين سيكون "محاولة أولى لترسيخ أسس العلاقات الاقتصادية بين الطرفين".

وشنت إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان، تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا.

وأبرم الطرفان اتفاقا لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 ، غير أن إسرائيل خرقت الاتفاق مرارا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.