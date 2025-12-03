أخبار|لبنان

نتنياهو يرسل مبعوثا للقاء مسؤولين حكوميين لبنانيين

epa12516451 Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a plenary session at the Knesset, the Israeli parliament in Jerusalem, 10 November 2025. The session has been initiated by the opposition demanding the establishment of a state inquiry conference to investigate the 07 October 2023 massacre. EPA/ABIR SULTAN
مكتب لبنان تحدث عن محاولة أولى لترسيخ أسس العلاقات الاقتصادية مع لبنان (الأوروبية)
Published On 3/12/2025
آخر تحديث: 11:59 (توقيت مكة)

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو أمر بإرسال وفد إسرائيلي للقاء مع مسؤولين حكوميين لبنانيين.

وأكد الديوان في منشور عبر منصة "إكس" أن نتنياهو كلف القائم بأعمال مدير مجلس الأمن القومي بإرسال مبعوث نيابة عنه، وأوضح أن اللقاء بمسؤولين لبنانيين سيكون "محاولة أولى لترسيخ أسس العلاقات الاقتصادية بين الطرفين".

وشنت إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان، تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا.

وأبرم الطرفان اتفاقا لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 ، غير أن إسرائيل خرقت الاتفاق مرارا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

المصدر: الجزيرة

