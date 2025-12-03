مسؤول روسي يكشف تفاصيل عن لقاء بوتين وويتكوف

قال مسؤول في الرئاسة الروسية (كرملين) إن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في موسكو أمس الثلاثاء كان مفيدا وبناء وتم خلاله بحث عدة خيارات لخطة تسوية الحرب في أوكرانيا.

وخلال المباحثات التي استمرت لنحو 5 ساعات حسب مراسل الجزيرة، قال أحد مساعدي الرئيس الروسي إن بوتين طلب نقل عدد من الإشارات السياسية المهمة إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف المسؤول "اتفقنا مع الأميركيين على عدم الكشف عن مضمون المفاوضات التي جرت، لكن الاجتماع بحث مسألة الأراضي وآفاق تسوية سلمية طويلة الأمد لأوكرانيا".

ونقل المسؤول عن بوتين قوله إن موسكو قد توافق على بعض الأمور في إطار مقترح الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن موسكو تلقت 4 وثائق إضافية إلى جانب خطة ترامب الأساسية، مشيرا إلى أن إمكانية لقاء بوتين وترامب ستعتمد على التقدم الممكن إحرازه في مسار التسوية.

وأعرب بوتين، في وقت سابق الشهر الماضي، عن اعتقاده أن الخطة الأميركية "يمكن أن تُشكّل أساسًا لتسوية سلمية نهائية"، على الرغم من أن الكرملين يُصرّ على أنه لم يُناقش الاقتراح بالتفصيل مع واشنطن.

وتلزم الخطة الأميركية -المكوّنة من 28 نقطة- أوكرانيا بالتنازل عن كامل منطقة دونيتسك لروسيا، بما فيها المناطق الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، لتصبح هذه الأراضي منطقة عازلة منزوعة السلاح ومُعترف بها دوليًا على أنها روسية، كما ستمنح الخطة روسيا السيطرة على منطقتي لوغانسك والقرم، مع تجميد خطوط القتال في خيرسون وزاباروجيا.

وخلال العام الحالي، زار ويتكوف موسكو خمس مرات، كانت آخرها في السادس من أغسطس/آب الماضي، حيث بحثت الأزمة الأوكرانية وآفاق التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا، وعقب الزيارة بدأت التحضيرات للقمة الرئاسية الأميركية الروسية، التي عُقدت في ألاسكا في 15 أغسطس/ آب الماضي.