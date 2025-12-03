أخبار

عاجل | الجيش الإسرائيلي: معبر رفح سيفتح في الأيام القادمة في وجه المغادرين من قطاع غزة

ترامب ومادورو
Published On 3/12/2025
|
آخر تحديث: 11:02 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان