مسقط تعلن الإفراج عن طاقم سفينة هاجمها الحوثيون قبل أشهر

أعلنت وزارة الخارجية العمانية أنه تم اليوم تسهيل عودة طاقم السفينة "إتيرنيتي سي" في اليمن وعددهم 11 شخصا من الجنسيتين الفلبينية والهندية.

وقالت الوزارة، في تدوينة على حسابها بمنصبة إكس، إنه تم نقل الطاقم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة سلاح الجو السلطاني العماني تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.

من جانبها، أوردت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أنه تم "الإفراج عن طاقم السفينة إتيرنيتي سي بوساطة عمانية وطائرة تقلهم من صنعاء إلى مسقط"، مرفقة صورة لعشرة أشخاص لهم ملامح آسيوية، وهم يبتسمون، دون أن تعرّفهم.

ونجا التسعة بعد غرق سفينة "إتيرنيتي سي" التي ترفع العلم الليبيري وكانت من بين سفينتين تجاريتين غرقتا في البحر الأحمر في يوليو/تموز الماضي.

والثلاثاء، أفادت الخارجية الفلبينية بأنها تلقت وعدا من سلطنة عمان بأنه "سيتم الإفراج عن 9 بحارة فلبينيين من "إتيرنيتي سي" احتجزهم الحوثيون كرهائن في البحر الأحمر".

وكانت جماعة أنصار الله الحوثي قد هاجمت السفينة على بُعد 50 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من ميناء الحديدة اليمني في شهر يونيو/تموز الماضي، حيث قتل اثنان من طاقمها.