روسيا تؤكد عدم رفضها الخطة الأميركية واجتماع أوكراني أوروبي مرتقب

شدد الكرملين -اليوم الأربعاء- على أنه من الخطأ القول إن الرئيس فلاديمير بوتين رفض الخطة الأميركية بشأن أوكرانيا بعد مفاوضات مع وفد أميركي، في حين أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستعقد اجتماعا مع ممثلي الإدارة الأميركية بعد اجتماع مرتقب اليوم في بروكسل.

وأكد الكرملين استعداد روسيا لعقد لقاءات مع ممثلي الإدارة الأميركية "عدة مرات حسب الحاجة للتوصل إلى حل بشأن أوكرانيا".

وأعرب عن تقديره لإرادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب السياسية في محاولة إيجاد حل بما يخص القضية الأوكرانية، معربا أيضا عن امتنانه لجهوده.

وبخصوص نتائج اجتماع بوتين مع الوفد الأميركي أمس، صرح الكرملين بأن فرص نجاح المحادثات أكبر إذا أُجريت دون تعليق علني.

ولفت الكرملين إلى أن العمل على اتفاق محتمل بشأن أوكرانيا يجري حاليا على مستوى الخبراء.

وأردف أن "بعض الأمور قُبلت، ورُفضت أمور أخرى باعتبارها غير مقبولة، فيما كان يعتبر اجتماعا عاديا" قائلا إنه لا يفضل ما وصفها بـ"دبلوماسية التضليل".

اجتماع أوكراني أوروبي

بالمقابل، أعلن الرئيس الأوكراني أن رئيس وفده المفاوض رستم عمروف سيجتمع في بروكسل اليوم مع مستشاري الأمن القومي لقادة الاتحاد الأوروبي من أجل السلام.

وأوضح أن الاجتماع سيناقش الدور الأوروبي المطلوب للهيكلة الأمنية اللازمة في أي اتفاق مقبل مع روسيا.

وتابع أنه بعد اجتماع بروكسل، ستعمل إدارته على ترتيب اجتماع مع ممثلي ترامب في الولايات المتحدة، مشددا على أن بلاده تعمل بشكل بناء من أجل "تحقيق سلام حقيقي".

وأمس، عقد بوتين محادثات استمرت نحو 5 ساعات مع المبعوثيْن الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر (صهر الرئيس ترامب).

وبعد المحادثات، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه تم إحراز "بعض التقدم" في المحادثات مع روسيا لإنهاء الحرب مع أوكرانيا.

تطورات ميدانية

وبالتوازي مع التطورات السياسية، تتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا.

إعلان

وقد صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات التابعة أسقطت 251 مسيّرة أوكرانية خلال يوم واحد، موضحة أن 102 منها دمرت خلال الليلة الماضية فوق المناطق الروسية.

كما أعلنت أن الجيش الروسي سيطر على بلدة تشيرفونويه في مقاطعة زاباروجيا (جنوبي أوكرانيا) حيث تواصل القوات الروسية التقدم.

ومن جهة أخرى، قال حاكم منطقة تامبوف الروسية يفغيني بيرفيشوف إن هجوما بمسيّرات أوكرانية أدى إلى اندلاع حريق في مستودع نفط بالمنطقة.