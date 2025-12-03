حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا تتجاوز 800 قتيل

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى أكثر من 800 قتيل، بحسب ما أعلنت إدارة الكوارث اليوم الأربعاء، في حين لا يزال 650 شخصا في عداد المفقودين.

وذكرت أحدث حصيلة مقتل 804 أشخاص في وقت نزح أكثر من 570 ألف شخص جراء الكارثة في ثلاث مقاطعات، في حين لا تزال قرى بأكملها معزولة بعدما جرفت المياه الجسور والطرق.

وقد أرسلت البحرية الإندونيسية عدة سفن حربية لتسريع وتيرة توزيع المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضررة جراء الفيضان في إقليم آتشيه أحد أقاليم جزيرة سومطرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وقال مركز قيادة الاستجابة لحالات الطوارئ "نأمل في أن يسرّع وصول هذه السفن الحربية توزيع المساعدات للمناطق المتضررة من الفيضان".

وتتعرض منطقة جنوب شرقي آسيا هذا العام لفيضانات عارمة غير معتادة، حيث تسببت العواصف التي هبت في توقيت متأخر والأمطار الغزيرة في دمار شهدته العديد من المناطق.

وتجاوز عدد القتلى 1400 شخص في إندونيسيا وسريلانكا وتايلند، في حين لا يزال أكثر من ألف شخص في عداد المفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية.