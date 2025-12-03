بعد القبص على تاجر نصب عليه.. "مصطفى الصيني" يتصدر الترند بمصر

تمكّنت قوات الداخلية المصرية من إلقاء القبض على تاجر مصري تهرب من سداد دينه لرجل أعمال صيني يُدعى مصطفى، الذي ابتاعه شحنة ألعاب أطفال بقيمة 100 ألف دولار، إلا أن التاجر المصري لم يدفع سوى 60 ألف دولار منهم.

ووجّه التاجر الصيني الشكر للداخلية المصرية التي استجابت لمناشداته المتكررة على مدار 3 أعوام، للقبض على التاجر المتهرب.

وتعود بداية القصة إلى عام 2022، حيث صدَّر هذا التاجر الصيني "مصطفى" شحنة ألعاب أطفال بقيمة 100 ألف دولار إلى تاجر مصري، دفع منها 60% فقط، ولا يزال مديونا بأربعين ألف دولار.

لكن التاجر الصيني لم ييأس، واستغل كل الفرص التي تمكّنه من فضح الهارب والسعي للقبض عليه لسد دينه، وفي سبيل ذلك أنشأ صفحات على مواقع التواصل باسم "مصطفى الصيني"، ووصل عدد المتابعين إلى 800 ألف شخص، كما تعلّم العربية خصيصا كي يفضح التاجر المصري الذي أكل حقه.

وكذلك طبع صور المتهرب المصري بعشرات النسخ، وطاف بها مدنا وساحات وبلدانا، وتسلق بها قمم الجبال المغطاة بالثلوج في الشتاء، وعلقها وسط الخضرة والوديان في الربيع، وطاف بها في مراكز التسوق الصينية، ليفضحه محليا وعالميا.

وقبل أيام قليلة، كثّف مصطفى النشر عن التاجر المصري، كما نشر أدلة ووثائق وفواتير تثبت حقيقة ادعاءاته وتدين التاجر المصري، كما أرفق صورا لمحادثات جرت بينهما على تطبيق واتساب.

إلا أن كثيرين كذبوه ووصفوه بالمجنون، ليخرج ويرد في فيديو حقق ملايين المشاهدات بلغته العربية اللطيفة.

وبعد 3 سنوات من العناء، ألقت الشرطة المصرية القبض على التاجر المصري، بعد انتشار فيديوهات رجل الأعمال الصيني على نطاق واسع بين المصريين.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان:

"أقر المتهم بوجود معاملات تجارية مع الشاكي، وأنه وقّع شيكات لصالح أحد شركائه وتعثر في سدادها، وصدر بشأنها أحكام قضائية ضده".

وتداولت وسائل إعلام مصرية خبر حصول رجل الأعمال الصيني "مصطفى" على 40 ألف دولار، لكنه خرج ونفى هذه الشائعات، وقال إنه ينتظر أمواله من الحكومة المصرية.

اعتذار من المصريين

وحصدت مقاطع الفيديو التي قدمها الصيني (مصطفى) تضامن عدد كبير من المصريين معه، ومطالبات بمساعدته في الحصول على حقه، ورصدت حلقة (2025/12/3) جانبا من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء أحد التعليقات الأكثر تداولا ليعبّر عن تضامن كبير مع مصطفى، حيث اعتبر الناشط غالي أن من حقه المطالبة بأمواله، موجها له اعتذارا عما تعرّض له:

يا مصطفى أنت شخص محترم ومن حقك تدور وتطالب بحقك وفلوسك أيا كانت قيمة المبلغ. أحييك جدا على إصرارك إن حقك يرجع، وبجد بعتذرلك عن اللي حصلك بسب واحد حرامي وطماع.

وفي تعليق آخر، ركّز الناشط عبد العلي على دور وزارة الداخلية، معتبرا تدخلها خطوة مهمة لتحسين صورة مصر في الخارج بعد أن أساء لها بعض المحتالين، فكتب:

شكرا وزارة الداخلية.. هذا عمل جبار يُحسن صورة مصر في الخارج التي أساء إليها بعض أبناء مصر بالفهلوة والنصب

كما حاول الناشط قنديل تهدئة الموقف، مؤكدا أن الأسواق تضم الجيد والسيئ، ومقدّما اعتذارا للتاجر الصيني عما واجهه خلال تجربته، فعلّق:

احنا آسفين يا مصطفى إنك اتعاملت مع شخص زي دا.. بس السوق كله هتقابل فيه الحلو وهتقابل فيه الوحش.. واللي متكعبلش متعلمش

ودافع الناشط أبو كريم عن حق التاجر الصيني، مشددا على أن الشعب المصري بأكمله يقف معه ضد أي ظلم أو محاولة نصب، فغرّد:

نفهم شعورك يا مصطفى، وليست وزارة الداخلية فقط هي من تقف معك، بل كلنا معك. الشعب المصري لا يرضى بالظلم ولا النصب.

وفي تعليق يحمل طابعا تحذيريا، أوضح الناشط حسن أن القانون واضح، وأن عدم السداد سيؤدي إلى إجراءات قانونية صارمة تشمل الحبس بإيصال الأمانة أو الشيكات.