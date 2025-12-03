أخبار|إندونيسيا

بالصور.. انهيارات وسيول تبتلع قرى وتخلّف حصيلة مأساوية بإندونيسيا

A woman (C) reacts upon meeting her relatives after their village was hit by a flash flood at Tukka village, Central Tapanuli, North Sumatra province, on December 3, 2025.
الأهالي يواسي بعضهم بعضا عقب فيضانات سومطرة التي أودت بحياة المئات (الفرنسية)
Published On 3/12/2025
آخر تحديث: 17:15 (توقيت مكة)

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والانهيارات الأرضية التي اجتاحت جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 753 قتيلا، ولا يزال أكثر من 500 شخص في عداد المفقودين، وفق أحدث بيانات الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

EDITORS NOTE: Graphic content / This handout picture taken on December 2, 2025 and released on December 3, 2025 by Indonesia's National Disaster Agency (BASARNAS) shows military, police and rescue personnel retrieving two bodies after digging through mud at Sibalanga village in North Tapanuli, North Sumatra province, after flash floods hit the area.
انتشال جثتين بقرية سيبالانغا بمقاطعة تانابولي الشمالية في سومطرة (الفرنسية)
Villagers push a motorcycle on a makeshift raft along an inundated road in the aftermath of flash floods at Tukka village, Central Tapanuli, North Sumatra province, on December 2, 2025.
قرية توكا وسط تانابولي شمال سومطرة بأعقاب فيضانات مفاجئة اجتاحت المنطقة (الفرنسية)

وتشارك مروحيات وزوارق في نقل الإمدادات وإجلاء العالقين، غير أن أعمال البحث تواجه صعوبات كبيرة بسبب الانهيارات الأرضية التي قطعت الطرق ودمرت الجسور، مما جعل بعض القرى معزولة تماما عن العالم الخارجي.

FILE - This aerial photo taken using drone shows a village affected by a flash flood in Batang Toru, North Sumatra, Indonesia, on Dec. 1, 2025. (AP Photo/Binsar Bakkara, File)
منطقة باتانغ تورو شمال سومطرة ويبدو دمار ما بعد الفيضانات (أسوشيتد برس)
People wade through the floodwater in the aftermath of flash floods at Tukka village, Central Tapanuli, North Sumatra province, on December 2, 2025.
قرية توكا في تانابولي الوسطى شمال سومطرة (الفرنسية)

ويقول مسؤولو الإنقاذ إن فرقهم تحتاج إلى ساعات لعبور مسافات قصيرة بسبب الانزلاقات الطينية، وغياب المسارات الآمنة.

Rescuers lead a sniffer dog during the search for flood victims in Batang Toru, North Sumatra, Indonesia, Tuesday, Dec. 2, 2025. (AP Photo/Binsar Bakkara)
البحث عن ناجين في باتانغ تورو شمال سومطرة بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية (أسوشيتد برس)
Villagers wash their clothes in a puddle after their village was hit by a flash flood at Tukka village, Central Tapanuli, North Sumatra province, on December 3, 2025.
هكذا حال قرية توكا في تانابولي الوسطى شمال سومطرة بعد اجتياح الفيضانات (الفرنسية)

ووفق الوكالة الإندونيسية، فإن إجمالي عدد الأشخاص المتأثرين بالفيضانات والانهيارات في سومطرة تجاوز 3.3 ملايين شخص، في وقت اضطر مليون شخص إلى النزوح نحو مراكز إيواء مؤقتة مزدحمة تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

A woman wades through the floodwater in the aftermath of flash floods at Tukka village, Central Tapanuli, North Sumatra province, on December 2, 2025.
سكان قرية توكا بتانابولي الوسطى يعانون من أجل الوصول للخدمات الأساسية (الفرنسية)
Volunteers distribute relief goods to survivors at a village affected by flash flood in Pidie Jaya, Aceh province, Indonesia, Tuesday, Dec. 2, 2025. (AP Photo/Reza Saifullah)
قرى متضررة بمحافظة بيدي جايا في آتشيه وارتفاع الاحتياجات الإنسانية بعد الفيضانات (أسوشيتد برس)

كما أحصت السلطات 2600 مصاب في 3 محافظات، بينهم أطفال وشيوخ أصيبوا جراء الانهيارات أو أثناء محاولات الهروب من منازلهم التي باغتتها السيول خلال الليل.

Survivors walk past logs swept away by a flash flood in Batang Toru, North Sumatra, Indonesia, Tuesday, Dec. 2, 2025. (AP Photo/Binsar Bakkara)
منطقة باتانغ تورو شمال سومطرة وقد سببت الفيضانات دمارا واسعا للأراضي الزراعية والقرى (أسوشيتد برس)
A woman reacts as she visits an area hit by deadly landslides following heavy rains in Malalak, Agam regency, West Sumatra province, Indonesia, December 3, 2025. REUTERS/Willy Kurniawan
انهيارات أرضية مميتة عقب هطول أمطار غزيرة في بلدة مالالاك بإقليم آغام غرب سومطرة (رويترز)

وبدأت تظهر حقيقة الكارثة التي ألحقت دمارا واسعا بالبيوت والمزارع والبنية التحتية، مع اتساع نطاق البحث ووصول فرق الإنقاذ إلى مناطق جديدة.

Nur Hasanah, 71, stands in front of her house after deadly landslides following heavy rains in Malalak, Agam regency, West Sumatra province, Indonesia, December 3, 2025. REUTERS/Willy Kurniawan
انهيارات أرضية في بلدة مالالاك بإقليم آغام غرب سومطرة (رويترز)
A man holds a chicken as he walks on log used as a makeshift bridge at a village affected by a flash flood in Batang Toru, North Sumatra, Indonesia, Monday, Dec. 1, 2025. (AP Photo/Binsar Bakkara)
جسرا مؤقت في قرية تضررت جراء الفيضانات في باتانغ تورو شمال سومطرة (أسوشيتد برس)

وفي بعض المناطق، لم يتبق سوى أساسات المنازل، بينما طمرت السيول مباني كاملة تحت الأوحال، ويقول سكان محليون إنهم فقدوا "كل شيء خلال دقائق".

Ulfa Rahmi, 40, looks on while cleaning her house after deadly landslides following heavy rains in Malalak, Agam regency, West Sumatra province, Indonesia, December 3, 2025. REUTERS/Willy Kurniawan TPX IMAGES OF THE DAY
ألفا رحمي (40 عاما) عقب الأمطار الغزيرة في بلدة مالالاك بإقليم آغام غرب سومطرة (رويترز)
epa12561470 Residents remove their belongings from flood-damaged homes in a flood-affected village in the Meureudu area, Pidie Jaya Aceh, Indonesia, 01 December 2025. According to National Disaster Management Agency Floods and landslides triggered by Tropical Cyclone Senyar have killed at least 442 people across Aceh, North Sumatra, and West Sumatra provinces. This number is expected to rise, as approximately 402 people remain uncounted for. EPA/HOTLI SIMANJUNTAK
إنقاذ ما يمكن إنقاذه من منازل مدمرة بعد الفيضانات بمنطقة ميرويدو بمحافظة بيدي جايا في آتشيه (الأوربية)

وقد زار مراسل الجزيرة صهيب جاسم محافظة بيدي جايا التي تُعد من أكثر المناطق تضررا، ورصد مشاهد لقرى سويت بالأرض، وقد عاين أهالي يبحثون بأيديهم بين الأنقاض عن مقتنياتهم أو مفقودين.

وتأتي كارثة سومطرة ضمن موجة أمطار موسمية غزيرة ضربت منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا خلال الأسبوع الماضي، متسببة في أكثر من 1300 وفاة.

People wade through the floodwater in the aftermath of flash floods at Tukka village, Central Tapanuli, North Sumatra province, on December 2, 2025.
قرية توكا في تانابولي الوسطى شمال سومطرة في أعقاب السيول المفاجئة (الفرنسية)

وتحث السلطات الإندونيسية والمنظمات الإنسانية على تقديم مساعدات عاجلة تشمل الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمستلزمات الطبية، وسط مخاوف من انتشار الأمراض في مناطق الغمر المائي، خاصة مع اكتظاظ مراكز الإيواء وانقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من سومطرة.

المصدر: الجزيرة + وكالات

