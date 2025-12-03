القمة الخليجية الـ46 تبحث ملف غزة وتشدد على احترام سيادة الدول

أكدت القمة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة اليوم الأربعاء في العاصمة البحرينية المنامة على ضرورة الالتزام بخطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعت إلى إيصال المساعدات في السودان "بلا عوائق".

وشدد البيان الختامي للقمة على دعم حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة.

كما أكد القادة الخليجيون -في البيان- على أهمية "احترام سيادة دول مجلس التعاون وسائر دول المنطقة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها"، مؤكدين أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون "كلٌّ لا يتجزأ".

كما شددوا على أن أي مساس بسيادة أي دولة عضو يعد تهديدا مباشرا لأمنها الجماعي.

وشارك في القمة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومنصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات.

كما تعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها سلطان عُمان هيثم بن طارق في قمة مجلس التعاون، منذ توليه الحكم في يناير/كانون الثاني عام 2020.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن جدول أعمال القمة تصدره تسريع مسار التكامل الاقتصادي بين دول الخليج وملف الدفاع الخليجي المشترك، وتنسيق الجهود لمعالجة التحديات الأمنية في المنطقة.

كما بحثت القمة التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وتأثيرها على الأمن الخليجي خاصة التطورات في غزة والسودان، وقضايا الشرق الأوسط عامة.

وتناول جدول الأعمال -وفق ذات المصدر- تنفيذ مشاريع إستراتيجية، من أهمها مشاريع الربط الكهربائي ومشاريع تنموية مشتركة في مناطق متعددة، ومشروع السكة الحديدية الخليجية، وتعزيز الربط البري.