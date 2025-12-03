اشتباكات بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت

أفادت مصادر محلية يمنية باندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لوزارة الدفاع وبين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أثناء محاولة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التقدم باتجاه منطقة الغُرف ذات الموقع الإستراتيجي في محافظة حضرموت.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون محليون اقتحام عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأربعاء مبنى القصر الجمهوري في مدينة سيئون جنوبي اليمن عقب اشتباكات مسلحة مع قوات المنطقة العسكرية الأولى.

وأضافت المصادر أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تمركزت في منطقة جثمة بهضبة سيئون، قبل أن تقصف مقر المنطقة العسكرية الأولى التابعة لوزارة الدفاع وسط المدينة.

وذكرت المصادر ذاتها أن قوات المجلس الانتقالي حاولت التقدم من جهة دوعن ووادي العين، لكن قوات الجيش تصدت لها.

وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي أطلقت عملية قالت إنها معركة تحرير وادي وصحراء حضرموت، وقالت المصادر إن هذه القوات تمكنت من دخول مدينة سيئون مركز مديريات وادي حضرموت وسيطرت على المطار.

وبحسب مصادر صحفية محلية، يشهد وادي حضرموت منذ صباح اليوم عمليات عسكرية واسعة تتخللها نيران مدفعية مكثفة.