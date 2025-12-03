اشتباكات بين قوات الاحتلال ومسلحين في رفح جنوب غزة

أفادت القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن مصادر بوقوع اشتباكات وتبادل إطلاق كثيف بين قوات الاحتلال ومسلحين في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر إن جنود الاحتلال قتلوا مسلحين اثنين بينما ثبت الثالث عبوة على مدرعة ثم عاد للنفق، موضحة أن خلية من 3 مسلحين خرجت من نفق في رفح وأطلقت صاروخا مضادا للدروع نحو جيش الاحتلال.

وذكرت مراسلة الجزيرة أن مروحيات عسكرية إسرائيلية هبطت شرقي مدينة رفح، ونقلت عن موقع واللا الإسرائيلي نقلا عن مصادر أمنية أن قوة تابعة لجيش الاحتلال تعرضت لإطلاق صاروخ مضاد للدروع وكانت هناك اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية كانت هناك أزمة بخصوص عدد من عناصر المقاومة المحاصرين في تلك المنطقة، وروجت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن إسرائيل قامت بتحييد واستهداف جميع المقاومين في المنطقة عبر العمليات العسكرية.