العثور على مقبرة جماعية بريف حلب السورية

عثرت السلطات السورية اليوم الأربعاء على مقبرة جماعية في قرية تركان بريف حلب تضم رفاتا يُعتقد أنها لضحايا جرى إعدامهم على يد قوات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوضحت قناة الإخبارية السورية اكتشاف المقبرة الجماعية لضحايا قُتلوا تحت التعذيب أو بالإعدام الميداني، مشيرة إلى أن العملية جرت وسط انتشار أمني مكثف، وأن التحقيقات جارية لكشف هويات الضحايا.

مراسل الإخبارية: اكتشاف مقبرة جماعية بقرية تركان بريف حلب الشرقي تضم رفاتاً مجهولة الهوية يُرجّح أنها لضحايا قُتلوا تحت التعذيب أو بالإعدام الميداني على يد قوات النظام البائد وسط انتشار أمني مكثف ومتابعة التحقيقات لكشف الهويات#لنكمل_الحكاية#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/FXu2yrelxO — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) December 3, 2025

من جهته، أكد مسؤول منطقة السفيرة في ريف حلب بركات اليوسف للجزيرة عثور الجهات الأمنية المختصة على مقابر جماعية متعددة في تركان، مشيرا إلى صهاريج فيها رفات لأشخاص، بينهم طفل وامرأة ورجل وبقايا صناديق أسلحة.

وسبق أن أعلنت السلطات السورية أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية العثور على مقابر جماعية، من بينها في حلب مع استمرار الكشف عن مقابر جماعية في أنحاء البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبعد سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري تصاعدت المطالبات بالكشف عن مصير المختفين قسرا في سوريا، والذين تقدّر أعدادهم بأكثر من 100 ألف شخص، في حين تؤكد منظمات سورية ودولية أن النظام عذّب وقتل عشرات الآلاف في السجون.