اعتقال مختطف طائرة في جنوب السودان بعد ساعات من التحليق

قالت الشرطة في جنوب السودان إن مسلّحا استولى أمس الثلاثاء على طائرة صغيرة تابعة لمنظمة إغاثة مسيحية إنجيلية، وأجبر قائدها على التحليق غربا نحو تشاد، قبل أن يتم توقيفه بعد ساعات في مدينة واو شمالي البلاد، دون وقوع إصابات.

وكانت الطائرة، وهي من طراز "سيسنا غراند كارافان" وتعود ملكيتها لمنظمة "ساماريتان بيرس" الأميركية، أقلعت صباحا من العاصمة جوبا محمّلة بإمدادات طبية متجهة إلى مقاطعة ماي ووت في أقصى شمال شرق البلاد.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به، ويدعى ياسر محمد يوسف من منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، كان قد تسلل إلى الطائرة واختبأ في مؤخرة المقصورة قبل الإقلاع.

ولم تتضح بعد دوافع يوسف ولا أسباب محاولته التوجه إلى تشاد، الدولة الواقعة في وسط أفريقيا والتي لا تشترك بحدود مباشرة مع جنوب السودان.

وبعد ساعات من التحليق، أقنع الطيار الخاطف بضرورة التزود بالوقود، ليهبط في مدينة واو حيث ألقي القبض على الرجل.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية غرب بحر الغزال، سانتينو أودول مايين، إن المشتبه به كان يرتدي سترة عاكسة تحمل شعار شركة طيران تعمل في مطار جوبا الدولي، لكن الشركة نفت أن يكون موظفا لديها.

من جانبها، عبّرت منظمة "ساماريتان بيرس" عن امتنانها للسلطات الأمنية على "الاستجابة السريعة التي ضمنت سلامة الجميع"، وفق بيان رسمي.

حادث سابق

يأتي الحادث بعد أيام من سقوط طائرة أخرى مستأجرة من المنظمة ذاتها لنقل مواد غذائية، حيث تحطمت في ولاية الوحدة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما أسفر عن مقتل أفراد طاقمها الثلاثة.

وتثير هذه الحوادث المتكررة تساؤلات حول سلامة الطيران الداخلي في جنوب السودان، الذي يعتمد بشكل كبير على الطائرات الصغيرة لنقل المساعدات الإنسانية إلى المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها برّا.