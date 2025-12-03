الاحتلال يواصل عدوانه على قباطية وتوثيق مئات الاعتداءات بالضفة

واصل الجيش الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- عدوانه على بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة لليوم الثالث على التوالي، في حين أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 2144 اعتداء خلال الشهر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال تحلق بشكل مستمر في سماء البلدة وتطلق الرصاص الحي الثقيل في مناطق مفتوحة وفي الجبال.

كما يواصل جيش الاحتلال فرض حظر التجوال في البلدة منذ مساء أمس الثلاثاء، في حين يشن جيش الاحتلال المنتشر في شوارع البلدة عمليات مداهمات لمنازل الفلسطينيين، وإجبار السكان على مغادرتها، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية، وفق المصدر السابق.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة وبعض الشوارع الفرعية فيها، كما أجبرت أصحاب المحال التجارية على الإغلاق.

واحتجز الاحتلال عددا كبيرا من الفلسطينيين واقتادهم لمراكز تحقيق أقامها في البلدة، واستجوبهم واعتدى على عدد منهم بالضرب.

كذلك قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال تشن منذ مساء أمس الثلاثاء حملة اعتقالات وعمليات احتجاز واسعة في البلدة، دون معرفة عدد المعتقلين حتى الآن بسبب استمرار العدوان.

اعتقال واقتحامات

على صعيد متصل، أفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 فلسطينيين واحتجزت العشرات في محافظة الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي دورا ويطا جنوبا، ودهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كذلك أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت نابلس من محاور عدة وحاصرت البلدة القديمة قبل أن تداهم حارات القريون والياسمينة ومحيط مدرسة الفاطمية وجامع النصر.

وأكد تحليق طائرة استطلاع في سماء المدينة، فيما انتشرت على الأرض قوات الاحتلال داخل ومحيط البلدة القديمة وسدت مداخلها ومنعت حركة المواطنين، دون معرفة هدف العملية حتى الآن.

مئات الاعتداءات

بدورها، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية 2144 اعتداء نفذه الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية المحتلة، خلال نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.

وبينت أن الجيش الإسرائيلي نفذ 1523 اعتداء، في حين نفذ المستوطنون 621 اعتداء.

وتركزت معظم الاعتداءات، وفق الهيئة، في محافظات رام الله (وسط) بـ360 اعتداء، والخليل (جنوب) بـ348 اعتداء، وبيت لحم (جنوب) بـ342 اعتداء، ونابلس (شمال) بـ334 اعتداء.

وأشارت إلى أن تلك الاعتداءات تنوّعت بين الاعتداء الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وحرق الحقول، ومنع قاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية.

وأضافت أن اعتداءات المستوطنين، بمساعدة الجيش الإسرائيلي، أسفرت عن اقتلاع وتخريب وتسميم 1986 شجرة، منها 466 شجرة زيتون.

وأشار التقرير إلى أن المستوطنين حاولوا إقامة 19 بؤرة استيطانية جديدة، وأن ذلك لا يمكن له أن يكون إلا بتعليمات واضحة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، بغرض فرض الوقائع على الأرض وفرض المزيد من تمزيق الجغرافيا الفلسطينية.

وكشف عن استيلاء إسرائيل على 2800 دونم من أراضي المواطنين، من خلال أوامر وضع اليد والاستملاك وتعديل حدود أراضي الدولة.

ووثقت الهيئة 46 عملية هدم، طالت 76 منشأة، وتوزيع 51 إخطارا لهدم منشآت أخرى، في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية.

وأضاف التقرير أن الجهات التخطيطية الإسرائيلية درست خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 23 مخططا هيكليا، بينها 19 مخططا لمستعمرات الضفة، و4 مخططات لصالح مستعمرات داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.

يأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين بالضفة الغربية والقدس تزامنا مع بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي استمرت لعامين.