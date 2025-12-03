إعلام إسرائيلي: لقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهو بفلوريدا في 26 ديسمبر

أفادت قناة "إسرائيل 24" الإخبارية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مار إيه لاغو في ولاية فلوريدا بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ولم تذكر القناة مدة الزيارة أو جدول أعمالها، في حين لم تُصدر واشنطن أو تل أبيب أي بيان رسمي بشأن هذه الزيارة حتى الآن.

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن الاثنين الماضي أن ترامب وجّه دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اتصال هاتفي لعقد لقاء قريب في البيت الأبيض.

وفي حال تأكد الموعد المعلن، ستكون هذه الزيارة الخامسة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ بداية الولاية الرئاسية الثانية لترامب مطلع العام الجاري.

ومنذ توليه ولايته الثانية، قدّم ترامب دعما قويا لإسرائيل التي تشن منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على قطاع غزة، ما أسفر عن أكثر من 70 ألف شهيد، ونحو 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما شهد القطاع اتفاقا لوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بموجب خطة طرحها ترامب، إلا أن إسرائيل تخرق هذا الاتفاق يوميا، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا.

ويأتي ذلك في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع وُصفت بأنها كارثية وغير إنسانية.

كذلك، أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الشهر الماضي أن الرئيس تلقى رسالة من نظيره الأميركي يطلب فيها العفو عن نتنياهو، الذي يُحاكم بتُهم فساد.

ومنذ عام 2019، وُجّهت إلى نتنياهو 3 تهم تتعلق بالفساد، بما في ذلك مزاعم بتلقي هدايا من رجال أعمال تزيد قيمتها على 200 ألف دولار، وما زالت محاكمته، التي بدأت في عام 2020، مستمرة.