إدارة ترامب تصدر قرارا بشأن الهجرة وتفصل قضاة مكلفين بها

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا جديدا يهم المهاجرين وطالبي اللجوء من رعايا عدة دول، كما فصلت مجموعة من القضاة المكلفين بقضايا الهجرة في نيويورك.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أن إدارة ترامب علّقت جميع طلبات اللجوء المقدّمة من رعايا 19 دولة -بينها أفغانستان وإيران وليبيا واليمن– بما في ذلك طلبات الحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) والجنسية الأميركية.

وأضافت الصحيفة أن هذا القرار يشمل الأشخاص القادمين من الدول التي قررت الإدارة الأميركية في يونيو/حزيران منع رعاياها من التقدم بطلبات للحصول على وضع قانوني لدى إدارة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية.

فصل قضاة

في غضون ذلك، فصلت وزارة العدل الأميركية 8 قضاة مكلفين بقضايا الهجرة في نيويورك، وفق ما أفادت الجمعية التي تمثلهم أمس الثلاثاء، في خضم تصاعد الحملة التي تشنها إدارة ترامب على الهجرة.

وأفادت الجمعية الوطنية للقضاة المكلفين بقضايا الهجرة أن القضاة الثمانية يعملون جميعهم في مبنى "26 فيديرال بلازا" في مانهاتن الذي يضم محكمة مختصة في مراجعة قضايا مهاجرين يحاولون تسوية أوضاعهم، مؤكدة تقارير صحفية في هذا الشأن.

ومنذ أشهر، يقوم عناصر ملثمون من الشرطة الفدرالية بدوريات في ممرات هذا المبنى بشكل يومي ويوقفون مهاجرين أثناء مغادرتهم جلسات المحكمة، تحت أعين الصحافة التي تكون حاضرة أيضا كل يوم.

وما زالت أسباب اختيار هؤلاء القضاة الثمانية تحديدا لفصلهم غير معروفة، لكنهم يضافون إلى حوالى 90 قاضيا فُصلوا هذا العام في أنحاء البلاد، وفقا لتعداد أجرته صحيفة نيويورك تايمز (من أصل حوالى 600).