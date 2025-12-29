"وقت الشاي".. قصة حارس المرمى التركي الذي سرق الأضواء

في العادة، وخلال مباريات كرة القدم، يستغل اللاعبون فترات توقف اللعب بسبب تبديل اللاعبين أو إصابة أحدهم أو لشرب الماء، غير أن ما حدث في مباراة أمس الأحد، بين إيرزوروم سبور إف كيه أمام تشوروم إف كيه في دوري ترينديول للدرجة الأولى التركي كان لافتا.

فقد التقطت الكاميرات حارس مرمى نادي إيرزوروم سبور، ماتيا أوربانيك، وهو يحتسي الشاي خلال المباراة لتدفئة نفسه من البرد القارس، حيث أظهرت الصور المتداولة تساقطا كثيفا للثلوج وتجمعها على أرضية الملعب.

مشهد شرب الشاي أثناء المباراة بغرض التدفئة تصدر منصات التواصل الاجتماعي التركية، وامتد التفاعل معه ليصل إلى رواد الفضاء الرقمي في العالم العربي.

وقد أُقيمت المباراة في أجواء شديدة البرودة بلغت حرارتها -10 درجات مئوية، مما عكس معاناة الحارس ومحاولته العفوية لمواجهة الصقيع.

المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري، وأقيمت على ملعب كاظم كارابيكير، انتهت بفوز إيرزوروم سبور بنتيجة 1-0.

إلا أن اللقطة الطريفة التي خطفها أوربانيك، وهو يشرب الشاي الموضوع بجانب مرماه، كانت الحدث الأبرز الذي غطّى على تفاصيل اللقاء، وأضفت لمسة إنسانية ودافئة وسط أجواء قاسية.