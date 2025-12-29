وفاة 25 بغزة جراء المنخفضات بينهم 6 أطفال قضوا بردا

قال الدفاع المدني في قطاع غزة إن عدد الفلسطينيين الذين لقوا مصرعهم بفعل المنخفضات الجوية منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري ارتفع إلى 25 شخصا، بينهم 6 أطفال توفوا بسبب البرد القارس.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، في بيان، أن بقية الوفيات نتجت عن انهيارات مبانٍ، أو السقوط في آبار وبرك لتجميع مياه الأمطار.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، في بيان، إلى أن القطاع يشهد منذ أيام منخفضا جويا مصحوبا بأمطار ورياح قوية وبرد شديد، وهو ما لم يحدث منذ بداية الشتاء الحالي.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة وفاة الرضيع أركان فراس مصلح، البالغ من العمر شهرين، جراء البرد الشديد، ليرتفع عدد الأطفال الذين وصلت جثامينهم إلى المستشفيات بسبب البرد القارس إلى 3 منذ مطلع الشهر. وأشارت الوزارة إلى أن إحصاءاتها تقتصر على من يصلون إلى المستشفيات، بينما يشمل إحصاء الدفاع المدني جميع الضحايا سواء وصلت جثامينهم أو لم تصل.

وذكر بصل أن 18 مبنى سكنيا متضررا من قصف إسرائيلي سابق انهار كليا بفعل تأثيرات المنخفضات والأمطار، بينما تعرض أكثر من 110 مبان لانهيارات جزئية "خطيرة"، مما يشكل تهديدا مباشرا لآلاف السكان القاطنين فيها أو بالقرب منها.

وأضاف أن 90% من خيام النازحين تطايرت أو غرقت نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح، مما أدى إلى فقدان آلاف الأسر مأواها المؤقت وممتلكاتها القليلة من ملابس وأغطية وفرش، وفاقم معاناتها الإنسانية.

وجدد الدفاع المدني دعوته المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإغاثة السكان، وتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة، والبدء الفوري بإعادة الإعمار وتوفير مساكن آمنة.

ويواصل قطاع غزة، لليوم الثالث، التعرض لمنخفض جوي قوي، وسط تحذيرات الدفاع المدني من سقوط مزيد من الضحايا مع استمرار الظروف الجوية القاسية وأوضاع النزوح.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لم تتحسن الأوضاع المعيشية بشكل كبير، وفق الدفاع المدني، بسبب تنصل إسرائيل من التزاماتها التي نص عليها الاتفاق، بما في ذلك إدخال المواد الغذائية والإغاثية والطبية، والبيوت المتنقلة.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل حربا على غزة استمرت عامين، أسفرت عن مقتل أكثر من 71 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 171 ألفا آخرين، وتدمير 90% من البنية التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.