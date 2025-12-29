الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة في النقب بعد رشق بن غفير بالحجارة

اقتحم مئات من أفراد الشرطة الإسرائيلية -اليوم الاثنين- بلدة الترابين في منطقة النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرضوا طوقا أمنيا كاملا عليها في أعقاب احتجاجات فلسطينية اندلعت بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للبلدة.

وكان بن غفير قد اقتحم البلدة أمس الأحد، ونفّذ جولة وُصفت بالاستفزازية في شوارعها، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الأهالي وقوات الشرطة تخللها رشق بالحجارة، في حين ردّت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

ونشرت القناة 14 الإسرائيلية مقطع فيديو يوثّق اقتحام بن غفير البلدة برفقة قوة شرطية كبيرة، إذ ظهر وهو ينسحب مسرعا تحت رشق الحجارة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية -في بيان- إن مئات من عناصرها يعملون على "فرض طوق كامل على قرية الترابين ضمن نشاط واسع النطاق"، زاعمة أن هذه الخطوة تأتي في إطار "تعزيز فرض النظام وسيادة القانون" وامتدادا لما وصفته "بجولة تعزيز النظام" التي أجراها بن غفير والمفتش العام للشرطة داني ليفي.

عقاب جماعي

في المقابل، اتهمت قيادات محلية وحقوقية السلطات الإسرائيلية بتنفيذ سياسة عقاب جماعي بحق أهالي البلدة. وقال رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، طلب الصانع، إن ما يجري في قرية الترابين يأتي في إطار "استغلال انتخابي وانتقامي" يقوده بن غفير للتحريض على الفلسطينيين في النقب.

وأضاف أن السلطات تبرر الاعتقالات بزعم الرد على اعتداءات مستوطنين، بينما الحقيقة هي شن "حملة مسعورة ضد السكان".

ووصف الصانع بن غفير بـ"وزير العصابات"، مشيرا إلى فشله في تحقيق الأمن.

وأفادت مصادر محلية بأن قرية ترابين تتعرض منذ يومين لحصار وإغلاق واقتحامات واسعة، شملت دهم منازل السكان وخيامهم وتنفيذ اعتقالات، في سياق ما وصفه الأهالي "بالانتقام" على خلفية تصدّيهم لاعتداءات نفذها مستوطنون في المنطقة.

وبحسب المصادر، شاركت في الهجمة عشرات من عناصر الشرطة وقوات من وحدة "ساهر"، بزعم ملاحقة "مشتبهين بالضلوع في أحداث عنف واستخدام وسائل قتالية عسكرية".

وفي اليوم التالي، استغل بن غفير الأحداث لإطلاق تصريحات سياسية، دعا خلالها إلى تنفيذ ما سماه "عملية النقب الجديد"، مدعيا أنه "لن يُسمح لعصابات الإرهاب أن تنمو في النقب"، وفق تعبيره.