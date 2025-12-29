كيم جونغ أون يحضر اختبارا صاروخيا إستراتيجيا ويدعو لتعزيز القوة النووية

شهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تجربة إطلاق صاروخ كروز إستراتيجي بعيد المدى في البحر، وفقما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الاثنين، ووصف التجربة بأنها تدريب على الردع الحربي في ظل الوضع الراهن الذي تواجه فيه البلاد تهديدات أمنية متعددة.

وقالت الوكالة إن كيم دعا خلال مناورة صاروخية أجريت أمس الأحد إلى تطوير "غير محدود ومستدام" للقوة النووية لبلاده.

وأضافت أن الزعيم الكوري الشمالي عبر عن ارتياحه للتجربة في وقت كانت فيه صواريخ كروز تحلق في مدارها المحدد فوق البحر غربي شبه الجزيرة الكورية، وتصيب هدفها.

ووفق الوكالة، قال كيم إن التحقق من موثوقية وسرعة ‌استجابة مكونات الردع النووي لجمهورية "كوريا الديمقراطية الشعبية" بشكل منتظم إجراء ينم عن ‌المسؤولية بينما "تواجه البلاد تهديدات أمنية مختلفة".

وذكرت الوكالة أن الجيش الكوري الشمالي أطلق صاروخين من نوع كروز على الساحل الغربي، حيث استغرق كل منهما حوالي 170 دقيقة قبل أن يصيب مبنى الهدف. وتُظهر التحليلات أن الهدف يقع على جزيرة قرب نامفو، وقد تم استخدام هذه الجزيرة عدة مرات خلال اختبارات الصواريخ في السنوات الأخيرة.

وأشرف كيم، مطلع العام الجاري، على تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي جديد متوسط المدى فرط صوتي، وتعهد بتسريع قدرات بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

وتعكف كوريا الشمالية على تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات جديد يعمل بالوقود الصلب وسط سباق مكثف للوصول إلى الجيل التالي من الصواريخ البعيدة المدى التي يصعب تتبعها واعتراضها.