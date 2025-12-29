حزب الرئيس يتجه لاكتساح الانتخابات في كوت ديفوار

أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية في كوت ديفوار، التي جرت السبت 27 ديسمبر/كانون الأول، تقدّما كاسحا لحزب الرئيس الحسن وتارا، الذي تجاوز بالفعل عتبة الأغلبية المطلقة في البرلمان بحصوله على أكثر من 128 مقعدا من أصل 255. ويعكس هذا التفوق امتدادا للانتخابات الرئاسية التي جرت قبل شهرين، حين فاز وتارا بولاية رابعة بنسبة 89.77% في اقتراع استُبعدت منه شخصيات بارزة من المعارضة.

وحقق حزب وتارا نسبا شبه كاملة في معاقله الشمالية، مثل بواكي (98.95%) وكورهوغو (99.92%)، بل وصل إلى 100% في بعض الدوائر. كما عزز حضوره في مناطق الجنوب والغرب التي كانت تقليديا محسوبة على المعارضة.

لكن اللافت، أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 32.34% من أصل 8 ملايين ناخب كانوا مدعوين للتصويت، وفق اللجنة المستقلة للانتخابات، وهو معدل أدنى من انتخابات 2021. وقد ساهمت المقاطعة التي دعا إليها حزب الرئيس السابق لوران غباغبو في ضعف الإقبال، كما حدث في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

تراجع المعارضة

ومن بين الفائزين، تييموكو ميلييت كونيه نائب الرئيس في تافيري، ورئيس الوزراء السابق باتريك آشي في أدزوبى، ووزير الشباب مامادو توري في دالوا ووزير الدفاع تيني بيراهيمة أوتارا، شقيق الرئيس، في دائرة أبوبو.

في المقابل، واجه الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار، القوة المعارضة الرئيسية، خسائر كبيرة بعد أن كان يملك نحو 60 مقعدا. ومع ذلك، تمكن من الحفاظ على بعض الدوائر في أبيدجان، مثل كوكودي والبلاتو، إذ فازت شخصيات بارزة بينها جان مارك ياسي. إلا أن اللافت أن الناطق باسم الحزب، سومايلا بيدروومي، أعيد انتخابه من داخل السجن حيث يقبع منذ نوفمبر/تشرين الثاني بتهم "إرهابية".