قطر وإيران تبحثان قضايا المنطقة وعلاقات التعاون

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية ولبنان.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تلقى اتصالا من وزير الخارجية الإيراني، استعرضا فيه علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاتصال، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان التطبيق الكامل لاتفاقي وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، بما يمهد للوصول إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.

بدورها، قالت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء مساء أمس الأحد إن وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحثا في اتصال هاتفي وجهات النظر حول قضايا إقليمية رئيسية.

وأضافت أن الوزيرين أعربا عن قلقهما إزاء الوضع في فلسطين ولبنان، كما استعرضا آخر التطورات في اليمن.

وكانت دولة قطر دعت الخميس كافة الأطراف اليمنية إلى التعاون الوثيق لتجنب التصعيد وحل كافة القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

كما تشدد الدوحة على أهمية تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتحقيق الاستقرار في لبنان.