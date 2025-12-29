بعد لقاء ترامب وزيلينسكي.. روسيا تؤكد تقدم مباحثات السلام وأوروبا ترحب

أعلنت روسيا اليوم الاثنين أنها تتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن المحادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا باتت "في مراحلها الأخيرة". يأتي ذلك في وقت رحبت فيه المفوضية الأوروبية بالتقدم المحرز في محادثات السلام عقب اللقاء بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بولاية فلوريدا.

وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -في تدوينة على منصة إكس- أنها أجرت اتصالا هاتفيا مطولا مع ترامب وزيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين، وأضافت "علمنا بإحراز تقدم، ونحن نرحب بذلك".

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة العمل على ترسيخ التقدم المُحرز بين أوكرانيا والولايات المتحدة، مشددة على أن من أهم القضايا توفير ضمانات أمنية قوية منذ البداية.

وقد أعلن الكرملين اليوم أنه موافق مع الرئيس ترامب على أن المحادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا في مراحلها الأخيرة.

وردا على سؤال الصحفيين عما إذا كانت موسكو توافق على تقييم ترامب عقب محادثاته مع الرئيس الأوكراني، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "بالتأكيد".

وبعد اجتماعه بالرئيس زيلينسكي، قال ترامب إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا بات قريبا، لكنه لم يفد بإحراز اختراق بشأن مسألة الأراضي المتنازع عليها.

وصرح ترامب، الذي تعهد بإنهاء النزاع في اليوم الأول من رئاسته التي بدأت قبل نحو عام، بأنه سيتضح في غضون أسابيع ما إذا كان ممكنا إنهاء الحرب التي وصفها سابقا بأنها "أصعب مما كان يعتقد".

والتقى الرئيس الأميركي نظيره الأوكراني أمس الأحد في ولاية فلوريدا، وعقب اللقاء أعلن ترامب إحراز "تقدم كبير" في جهود إنهاء الحرب القائمة بين موسكو وكييف.

كما قال زيلينسكي إنهم اتفقوا على 90% من خطة السلام التي أعلن عنها البيت الأبيض لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

أحكام عرفية

على صعيد آخر، أعلن زيلينسكي أن الأحكام العرفية التي تحظر خصوصا على الرجال الأوكرانيين في سن التجنيد مغادرة البلد لن ترفع إلا عند انتهاء الحرب مع روسيا وبعد الحصول على ضمانات أمنية.

وصرح -خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت- "نريد جميعنا أن تنتهي الحرب وعند انتهائها لا غير ستلغى الأحكام العرفية. غير أنه لن يعلَن عن رفع الأحكام العرفية إلا عند حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية. فمن دون هذه الضمانات، لا يمكن اعتبار الحرب منتهية بالكامل".

يشار إلى أن البيت الأبيض كان قد أعلن في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأميركي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.