مسؤول أميركي: قوة الاستقرار بغزة ستنشر في يناير

قال مسؤول أميركي للجزيرة اليوم الاثنين إن تشكيل قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة يجري وفق المسار المقرر على أن تنتشر مطلع العام المقبل.

وأضاف المسؤول أن التخطيط والمشاورات مستمرة مع دول عدة بشأن مساهمتها في قوة الاستقرار الدولية في غزة.

ويزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الولايات المتحدة الأميركية حاليا، إذ من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا في أعقاب لقاه مع وزير الخارجية ماركو روبيو.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مستشاري الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وغاريد كوشنير شاركا في اجتماع نتنياهو وروبيو.

وقال روبيو الأسبوع الماضي إن واشنطن ترغب في تشكيل الإدارة الانتقالية المنصوص عليها في خطة ترامب – وهي مجلس سلام وهيئة مكونة من تكنوقراط فلسطينيين – في أقرب وقت ممكن لإدارة غزة قبل نشر القوة الأمنية الدولية التي تم تفويضها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وذكرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو التقي، اليوم الاثنين، وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث في منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا.