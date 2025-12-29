ترامب: حققنا تقدما لإنهاء الحرب بأوكرانيا ونقترب من تسوية بشأن دونباس

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إن أوكرانيا وروسيا تقتربان من تسوية بشأن منطقة دونباس المتنازع عليها، لكن الأمر لا يزال يمثل تحديا، مشيرا إلى أن نتائج المفاوضات قد تُعرف في الأسابيع المقبلة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منتجع مارالاغو في فلوريد ردا على سؤال بشأن منطقة دونباس المتنازع عليها "لم يأت الحل لكنه يقترب أكثر فأكثر. إنها مسألة شائكة جدا، لكنني أعتقد أنها ستحل" ، لافتا إلى أن روسيا تطلب تخلي أوكرانيا عن هذه المنطقة وأعتقد أن عليها تعديل هذا الطلب.

وشدد الرئيس الأميركي على أن قضية او اثنتين لا تزالان عالقتين بشأن التوصل إلى اتفاق في المحادثات بشأن روسيا وأوكرانيا، لكنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا بات قريبا.

وأشار إلى أنه في غضون أسابيع سنعرف بطريقة أو بأخرى ما إذا كانت المحادثات قد أثمرت، مشيرا إلى أن المفاوضات كانت "صعبة للغاية"، لافتا إلى أن المباحثات مع القادة الأوروبيين كانت جيدة وحققت تقدما كبيرا من أجل إنهاء الحرب بأوكرانيا.



وردا على سؤال حول زيارة محتملة لأوكرانيا، لم يستبعد ترامب ذلك وقال "اقترحت الذهاب إلى هناك والتحدث أمام برلمانهم".