ترامب: حققنا تقدما لإنهاء الحرب بأوكرانيا ونقترب من تسوية بشأن دونباس

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إن أوكرانيا وروسيا تقتربان من تسوية بشأن منطقة دونباس المتنازع عليها، لكن الأمر لا يزال يمثل تحديا، مشيرا إلى أن نتائج المفاوضات قد تُعرف في الأسابيع المقبلة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد اجتماع مطول في منتجع مارالاغو في فلوريد ردا على سؤال بشأن منطقة دونباس المتنازع عليها "لم يأت الحل لكنه يقترب أكثر فأكثر. إنها مسألة شائكة جدا، لكنني أعتقد أنها ستحل" ، لافتا إلى أن روسيا تطلب تخلي أوكرانيا عن هذه المنطقة وأعتقد أن عليها تعديل هذا الطلب.

وشدد الرئيس الأميركي على أن قضية او اثنتين لا تزالان عالقتين بشأن التوصل إلى اتفاق في المحادثات بشأن روسيا وأوكرانيا، لكنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا بات قريبا.

وأشار إلى أنه في غضون أسابيع سنعرف بطريقة أو بأخرى ما إذا كانت المحادثات قد أثمرت، مشيرا إلى أن المفاوضات كانت "صعبة للغاية"، لافتا إلى أن المباحثات مع القادة الأوروبيين كانت جيدة وحققت تقدما كبيرا من أجل إنهاء الحرب بأوكرانيا.

زيارة أوكرانيا

وردا على سؤال حول زيارة محتملة لأوكرانيا، لم يستبعد ترامب ذلك وقال "اقترحت الذهاب إلى هناك والتحدث أمام برلمانهم".

وأشار ترامب وزيلينسكي ​إلى ‌وجود شبه اتفاق على اتفاقية أمنية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، ‌لكن ترامب أكد على ‌ضرورة حل ⁠بعض "القضايا الشائكة" المتعلقة بالأراضي.

وبشأن محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، وهي إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات، قال ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعمل مع أوكرانيا على إعادة تشغيلها.

وأضاف ترامب: لقد كان جيدًا جدًا من هذه الناحية. إنه يريد أن يرى المحطة تعمل، ولم يقصفها بالصواريخ.

وكانت أوكرانيا قد استبعدت مرارًا العمل مع روسيا في تشغيل المنشأة، ويتضمن مقترح زيلينسكي تقاسم السيطرة عليها بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

إعلان

واشار ترمب إلى أن هناك منافع اقتصادية كبيرة لأوكرانيا في خطة السلام، مضيفا أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي بعد الاجتماع مع زيلنسكي الذي قال إن الفرق الاوكرانية عملت على خطة السلام وإن الأمر سيُــناقَـــش خلال لقائه ترامب.

وأكد زيلينسكي أن فرقًا من أوكرانيا والولايات المتحدة ستجتمع الأسبوع المقبل.

ترامب يهاتف بوتين

وكان ترامب قد تحدث ‌هاتفيا مع بوتين الأحد، مشيرا إلى أن الاتصال جاء قبل ساعات من محادثاته المخطط لها مع زيلينسكي، ووصفه بالجيد والمثمر.

وقال الكرملين إن ترامب استمع بعناية للتقييم الروسي لآفاق التسوية في أوكرانيا. وأضاف أن الرئيسين يعتقدان أن على أوكرانيا اتخاذ قرار بشأن إقليم دونباس دون تأخير.

كما أكد الكرملين أن بوتين وترامب يعتقدان أن المقترح الأوروبي بوقف مؤقت لإطلاق النار، سيطيل الصراع بأوكرانيا.

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ملتزمة بمواصلة العمل مع المفاوضين الأميركيين للتوصل إلى اتفاق مستدام يعالج ما وصفه بـ"الأسباب الجذرية للصراع".

وأضاف لافروف أنه بعد تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، باتت أوروبا والاتحاد الأوروبي "العقبة الرئيسة أمام تحقيق السلام"، وفق تعبيره.

وفي بروكسل قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ⁠لاين عقب مكالمة ​هاتفية مع زيلينسكي وترامب وزعماء ‍أوروبيين أمس ⁠الأحد، إنه تم إحراز تقدم ملموس خلال المناقشات، وشددت على ضرورة تقديم ​ضمانات ‌أمنية قوية لأوكرانيا.

وكتبت على منصة التواصل الاجتماعي إكس قائلة "‌أوروبا مستعدة لمواصلة العمل ‌مع أوكرانيا ⁠وشركائنا الأمريكيين لتعزيز هذا التقدم. ويُعد تقديم ضمانات أمنية ‌قوية منذ البداية أمرا بالغ الأهمية ‍في

هذا المسعى".