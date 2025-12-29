الاحتلال يصيب فلسطينيا بطولكرم وينكل بمسن في الخليل

أصيب فلسطيني، في وقت متأخر من مساء الأحد، إثر صدم سيارته من جانب مركبة عسكرية إسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما نشر إعلام رسمي مقطع فيديو لتنكيل جنود بمسن فلسطيني مبتور القدم.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن آلية الاحتلال صدمت مركبة فادي مروح أثناء مروره في شارع جامعة القدس المفتوحة في مدينة طولكرم.

وأدى الاصطدام إلى إصابته بجروح نُقل على إثرها بواسطة مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، فيما لحقت أضرار جسيمة بالمركبة.

فيما نشرت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) مقطع فيديو يظهر اعتداء جنود إسرائيليين على المسن الفلسطيني سعيد العمور (61 عاما) من قرية الرّكيز بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ويظهر في الفيديو العمور، وهو مبتور القدم ويستخدم عكازتين، وقد تم إسقاطه أرضا وركله فيما صوب أحد الجنود السلاح نحوه.

وأُصيب العمور مرات عدة في اعتداءات مستوطنين إسرائيليين، أبرزها حين تعرض لإطلاق نار أدى إلى بتر إحدى قدميه في أبريل/ نيسان الماضي.

ومن جانب آخر، نقلت القناة 7 الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش بدأ مؤخرا تغيير شكل انتشاره شمالي الضفة، وإعادة مقر لواء منشيه للمنطقة.

اقتحامات واعتقالات

كما شهدت الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق وتركزت في رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت 6 شبان عقب مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها في بلدة سلواد، عرف منهم الأسير المحرر الشاب عبدالله عباس، والأسير المحرر الشاب مأمون حامد، وساجي بهاء حامد، وأحمد ياسين حامد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي أم الشرايط بمدينة البيرة، وأطلقت قنابل الصوت في الأحياء السكنية. واعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال اقتحامها بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم.

إعلان

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين عقب مداهمة منزليهما في مخيم بلاطة شرق المدينة.

تزامن ذلك مع اقتحام قوة عسكرية إسرائيلية وسط مدينة دورا جنوب الخليل، وتفتيش مركبات الأهالي، واعتقال أحد الشبان.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في قرية سوسيا جنوب الخليل، وعرقلت وصول التلاميذ ومعلمي مدرسة سوسيا الأساسية إلى مدرستهم، وفتشتهم ومركباتهم في ظل اجواء شديدة البرودة وامطار غزيرة، واحتجزتهم ونكلت بهم على الحاجز.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل وأطلقت قنابل الصوت وسط البلدة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

ومنذ أن بدأ حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألفا.