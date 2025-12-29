سماع دوي انفجار بمحيط منطقة المزة في دمشق

⁠أفادت ​قناة ‍الإخبارية السورية الرسمية ‍اليوم الاثنين بسماع دوي ⁠انفجار بمحيط منطقة ​المزة ‌في العاصمة دمشق، دون تقديم ‌المزيد ‌من ⁠التفاصيل.

وقالت القناة إنه جرى "سماع دوي انفجار مجهول بمحيط منطقة المزة بدمشق".

ولم يعرف على الفور نتائج وأسباب الانفجار، كما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات السورية، لكن القناة أكدت في وقت لاحق أن الانفجار ناجم عن "تدريبات عسكرية".

وتبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي استمر 24 سنة في الحكم.